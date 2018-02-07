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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

آیت الله ملک حسینی:

دفاع از انقلاب باید با افزایش معرفت مردم انجام شود

دفاع از انقلاب باید با افزایش معرفت مردم انجام شود

یاسوج – نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: دفاع از انقلاب باید با افزایش معرفت مردم و امید بخشی نسبت به آینده انقلاب انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی حقیقت شکل گرفته در ۲۲بهمن یا پیش از آن نیست بلکه حقیقتی مستمر است که باید در تحولات جامعه همیشه اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: برخی وقت‌ها اگر موفقیت‌های انقلاب را در حیطه مادی معرفی کنیم دچار مشکل می‌شویم و باید نگاه جامع به انقلاب کرد تا از به چالش کشیده شدن نجات یافت.

وی با اشاره به خدماتی در این چهار دهه از عمر انقلاب برای استان کهگیلویه و بویراحمد داشت، اظهار کرد: در استان ما تحول انقلاب متفاوت تر از سایر جاهاست و باید به خوبی تبیین شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان تاکید کرد: ما به انقلابی پس از انقلاب نیاز داریم تا اهداف و آرمانهایی که محقق نشده محقق شود.

وی سکوت در مقابل برکات انقلاب را درست ندانست و گفت: باید نیازها و موانعی که در برابر انقلاب قرار داده شده تبیین شود که آیا ما بدعمل می‌کنیم و یا این که چون می خواهیم درست عمل کنیم قدرت‌ها نمی‌گذارند.

آیت الله ملک‌حسینی با بیان اینکه انقلاب می‌تواند از خود دفاع کند و باید آن را از مظلومیت خارج کنیم، افزود: باید دید چه قدر سپاس‌گزاری از انقلاب کرده ایم و چقدر واقعیت‌های دیروز و امروز را گفته‌ایم.

وی اظهار کرد: انحراف مسئولان گاهی از مطالبات ناصحیح مردم هم صورت می‌گیرد لذا نباید همیشه مردم را مطالبه‌گر کرد بلکه باید مطالبه‌ها صحیح باشد و این نیازمند آگاهی بخشی صحیح به مردم  و اصلاح رویکردها در تبیین سطح توقعات از انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مردم بین نظام اسلامی و دولت‌ها تفکیک نمی‌کنند و موفقیت‌ها و عدم موفقیت ها دولت ها را به پای نظام می نویسند.

آیت الله ملک‌حسینی افزود: موفقیت یک دولت و عدم موفقیت ان متاثر از دولت های گذشته است و باید از عملکرد خوب دولت ها دفاع و از نادرستی در تصمیم سازی ها انتقاد کرد.

وی بیان کرد: مردم اگر انصاف از ما مسئولان ببینند نسبت به انقلاب هم درست داوری خواهند کرد در حالی که خودمان به بدترین شیوه به دولت‌ها می‌تازیم و تمام خدمات و برکات را نادیده می‌گیریم، آن گاه توقع داریم مردم در خصوص انقلاب بد داوری نکنند.

کد مطلب 4222049

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