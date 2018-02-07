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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

رقم و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری اعلام شد

رقم و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیرکل مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت:باتصویب هیات وزیران،میزان پاداش پایان سال ۹۶یا عیدی بازنشستگان کشوری مبلغ ثابت۸ میلیون و۴۷۵ هزار ریال تعیین شده که قراراست با حقوق بهمن ماه پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بخشی زاده، اظهار کرد: در آخرین جلسه هیات وزیران، درباره میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت تصمیم گیری شده که براین اساس، میزان پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۹۶ یا عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال (۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین شده است.

وی تاکید کرد: قرار است عیدی بازنشستگان تحت پوشش، همراه با حقوق بهمن ماه به حساب بازنشستگان تحت پوشش واریز شود؛ بنابراین هر زمان حقوق بهمن ماه پرداخت شد، عیدی بازنشستگان نیز پرداخت می شود. 

 در نشست هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور که روز یکشنبه (۱۵ مهرماه) برگزار شد، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی مبلغ ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال تعیین شد که از محل بودجه مصوب صندوق های بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.

کد مطلب 4222052
مهناز قربانی مقانکی

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