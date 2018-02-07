بحران بروز سیل در شیراز شایعه است

حسن فیاض پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به شایعاتی در خصوص احتمال سیل در استان فارس تاکید کرد: طبق اعلام هواشناسی، اواخر هفته آینده شاهد بارش باران در استان فارس خواهم بود اما اخطار سیل داده نشده است.

وی ادامه داد: امیدوارم شاهد بارش نعمت الهی در استان فارس باشیم اما اینکه از امروز اخطار بروز سیل در استان فارس داده باشیم شایعه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: از اول فصل زمستان آمادگی کامل در تمامی شهرستان ها برای مقابله با بحران ناشی از سیل و بارش برف وجود دارد و در این راستا هیچگونه نگرانی نخواهیم داشت.

فیاض پور تاکید کرد: نقاط حادثه خیز در خصوص سیلاب طی یکسال گذشته مشخص و فعالیت های خنثی سازی مناسبی انجام شده و از اول پاییز امکانات لازم برای مهار سیلاب نیز برای برخی از شهرها و روستاها در نظر گرفته و مستقر شده است.