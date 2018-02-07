ضرورت رونق فضای کسب و کار/ اشتغال در گیلان فصلی و ناپایدار است

به گزارش خبرنگارمهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های صنعتی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان رودسر برگزار شد با تأکید برلزوم توجه بیشتر به فضای کسب و کار، اظهار کرد: شهرستان رودسر از ظرفیت و پتانسیل های برای رونق فضای کسب و کار برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه نباید آمار نادرست و غلط در این زمینه به مردم و مسئولان داده شود، افزود: وجود آمارهای درست و صحیح در حوزه کسب و کار سبب تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق می شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گیلان با توجه به تراکم جمعیت و نخبگان فارغ التحصیل شده باید فضای کار و تولید را فراهم کرد تا جوانان جذب بازار کار شوند.

دوری از شعارزدگی در حوزه اشتغال جوانان

وی در ادامه با اشاره به دوری از شعار زدگی در این حوزه، تصریح کرد: باید تلاش شود تا زمینه اشتغال جوانان فراهم و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم شویم.

عباسی با بیان اینکه اشتغال در استان گیلان بیشتر به صورت فصلی و ناپدیدار است، یادآورشد: باید زمینه و بستر اشتغال پایدار فراهم شده تا مردم قدرت خرید داشته باشند.

وی همچنین با تأکید برضرورت حل مشکلات موجود و رفع دغدغه های مردم، افزود: مسئولان تمام تلاش خود را برای فراهم کردن زمینه های حضور سرمایه گذار در استان فراهم کنند.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در استان صنایع بسته بندی عملکرد ضعیفی دارد، گفت: باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی در ادامه به برخی دیگر از مسائل و مشکلات شهرستان رودسر اشاره و خاطرنشان کرد: برای راه چمخاله به سمت رودسر شش میلیارد تومان ردیف در بودجه درنظر گرفته شده که تکمیل و بهره برداری از این مسیر می تواند سبب انتقال محصولاتی تولیدی در این شهرستان به سایر مناطق اعم انزلی و آستارا شود.

عباسی تکمیل این مسیر را سبب کاهش هزینه های حمل و نقل محصولات و ترافیک دانست و گفت: انتظار داریم با تلاش این مسیر تا سال ۹۷ راه اندازی شود البته در این راستا مسئولان نیز باید تلاش لازم را برای تملک زمین و بازگشایی راه ها صورت گیرد.

ضرورت استفاده از بازار ۴۰۰ میلیون نفری در اطراف استان گیلان

در ادامه این مراسم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با تأکید بر حمایت از سرمایه گذار در استان، اظهار کرد: سیاست دولت حمایت از فعالان این عرصه در جهت رونق تولید و صادرات و احیای اقتصاد کشور است.

فرهاد دلق پوش با بیان اینکه ایران هفت درصد ثروت دنیا را دارد، افزود: با وجود این میزان ثروت سهم ایران از ثروت جهانی شش دهم درصد است که باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان یک استان مرزی است، گفت: این استان هم از طریق دریا و هم خشکی می تواند با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه این ظرفیت برای این استان یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری را ایجاد کرده است، تصریح کرد: باید بتوانیم با برنامه ریزی درست از این بازار بهره کافی را ببریم.

به گفته دلق پوش با توجه به حوزه تولید می توانیم در راستای حل مشکلات اشتغال جوانان نیز گام برداریم.