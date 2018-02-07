سفارت سوریه در مسکو حمله به ساختمان تجاری روسیه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، سفارت سوریه در روسیه حمله خمپاره ای به ساختمان تجاری این کشور در دمشق را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این سفارت آمده است: حمله خمپاره ای تکفیریها به ساختمان تجاری روسیه در دمشق در چارچوب سلسله جنایت های آنها قرار می گیرد.

سفارت سوریه در مسکو همچنین از طرف های منطقه ای و بین المللی خواسته تا کسانی را که چنین جنایتهایی مرتکب می شوند، مورد بازخواست قرار دهند.

گفتنی است، وزارت خارجه روسیه شب گذشته از حمله خمپاره ای به ساختمان تجاری این کشور در دمشق پایتخت سوریه خبر داده بود.

در این حمله به کسی آسیب نرسیده است؛ اما ساختمان دچار خسارت زیادی شد.