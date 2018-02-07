ایران همه گزینه های روی میز آمریکا را زیر پا گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست با فرماندهان و جمعی از پرسنل گروه پدافند هوایی کرمانشاه، اظهار داشت: آمریکا برنامه های زیادی برای خاورمیانه وحتی ایران روی میزش داشته که تاکنون همه آنها را جمهوری اسلامی ایران زیر پایش گذاشته و از بین برده است.

وی گفت: به همین دلیل است که امروز از ایران عصبانی است و در حال دست و پا زدن است چرا که نزدیک به ۴۰ سال است آمریکا را به واسطه قدرت نیروهای مسلح و مردمی پشت پنجره ها قرار داده ایم و با نگاهی به حضور گسترده آمریکا در کشورهای همسایه می توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: امروز در بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان همانند ژاپن و آلمان نیز حضور نیروهای آمریکایی و دخالت در امورات آن کشور ها به وضوح دیده می شود و حتی شاهد اعتراضات مردم این کشور ها از تجاوزات مختلف نظامیان آمریکایی هستند.

آیت الله علما تاکید کرد: باید رسیدن به چنین جایگاهی برای جوانان بازگو شود و نگذاریم مشکلاتی نظیر گرانی که البته نباید باشد چنین دستاورهای بزرگی در حاشیه قرار بگیرد.