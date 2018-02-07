  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

ایران همه گزینه های روی میز آمریکا را زیر پا گذاشته است

ایران همه گزینه های روی میز آمریکا را زیر پا گذاشته است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: جمهوری اسلامی ایران همه گزینه های روی میز آمریکا را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست با فرماندهان و جمعی از پرسنل گروه پدافند هوایی کرمانشاه، اظهار داشت: آمریکا برنامه های زیادی برای خاورمیانه وحتی ایران روی میزش داشته که تاکنون همه آنها را جمهوری اسلامی ایران زیر پایش گذاشته و از بین برده است.

وی گفت: به همین دلیل است که امروز از ایران عصبانی است و در حال دست و پا زدن است چرا که نزدیک به ۴۰ سال است آمریکا را به واسطه قدرت نیروهای مسلح و مردمی پشت پنجره ها قرار داده ایم و با نگاهی به حضور گسترده آمریکا  در کشورهای همسایه می توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

 نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: امروز در بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان همانند ژاپن و آلمان نیز حضور نیروهای آمریکایی و دخالت در امورات آن کشور ها به وضوح دیده می شود و حتی شاهد اعتراضات مردم این کشور ها از تجاوزات مختلف  نظامیان آمریکایی هستند.

آیت الله علما تاکید کرد:  باید رسیدن به چنین جایگاهی برای جوانان بازگو شود و نگذاریم مشکلاتی نظیر گرانی  که البته نباید باشد چنین دستاورهای بزرگی در حاشیه قرار بگیرد.

کد مطلب 4222086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها