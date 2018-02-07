بزرگترین نیروگاه بادی کشور در طارم سفلی استان قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتیمن روز دهه مبارک فجر، احمد زعفرانچی عضو هیئت مدیره سازمان انرژی های تجدید پذیر به همراه عبدالمحمد زاهدی استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی از پروژه در دست احداث بزرگترین نیروگاه بادی بخش خصوصی با ظرفیت ۶۲ مگاوات در منطقه طارم سفلی استان قزوین بازدید کردند.

فاز نخست این طرح با هدف تامین برق استانهای زنجان و قزوین با ظرفیت ۶۲ مگاوات از سال ۹۵ آغاز شده و در اردیبهشت سال اینده به بهره برداری کامل می رسد.

برای اجرای این طرح با نصب ۱۸ توربین ۳.۴ مگاواتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

طارم سفلی محل اجرای این طرح از توابع شهرستان قزوین در شمال غربی استان قرار دارد.

احمد زعفرانچی عضو هیئت مدیره سازمان انرژی های تجدید پذیر دراین بازدید گفت:امیداریم باتکمیل این نیروگاه بزرگ بادی در ابتدای سال آینده شاهد افتتاح این نیروگاه باشیم.

زعفرانچی تصریح کرد:این نیروگاه ازبزرگترین پروژه های بخش خصوصی است که درحال حاضر بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با احداث آن از ایجاد ۱۱۰ هزار تن آلودگی در منطقه جلوگیری می شود.

عبدالمحمد زاهدی در این بازدید گفت: دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس دستاوردهای نظام در بخشهای مختلف است و جای خرسندی دارد که در استان قزوین نیز در این ایام تعداد ۱۰۶۹ پروژه با بیش از یک هزار میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی اضافه کرذد: با افتتاح طرح های دهه فجر زمینه اشتغال ۲۵۰۰ نفر در استان فراهم می شود.

زاهدی تصریح کرد: افتتاح طرح های مختلف در ایام دهه فجر و سایر مناسبتهای سال بیانگر کارآمدی نظام است و باید با اطلاع رسانی درست مردم را در جریان کارهای انجام شده قرار دهیم.

استاندار قزوین بیان کرد: دشمن تلاش می کند ضمن ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان نظام وانمود کند که نظام کارآمد نیست و کاری انجام نداده است اما همین نیروگاه در یک منطقه در استان بیانگر اهمیت کارهای انجام شده و رویکرد نظام به آبادانی کشور است.

زاهدی گفت: استان قزوین در حوزه انرژی های تجدید پذیر ظرفیت های بسیار خوبی دارد و توسعه نیروگاههای بادی می تواند ضمن شکوفایی استعدادهای این بخش به توسلد واشتغال و سالم سازی محیط زیست هم کمک کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته نیروگاه بادی کهک با ظرفیت ۵۵ مگاوات در تاکستان راه اندازی شده گه این مجموعه نیزدر ردیف نیروگاههای بزرگ بادی بخش خصوصی است.

زاهدی اظهارداشت: قزوین شرایط بسیار خوبی برای اجرای این طرح ها دارد و ما نیز در استان از بخش خصوصی که در بخش نیروگاههای بادی و خورشیدی سرمایه گذاری کند حمایت می کنیم.