عشایر باید الگوی بخش های تولیدی کشور قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست با سران عشایر و رییس و برخی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار داشت: عشایر در سخت ترین شرایط و کم ترین امکانات در حال تولیدات مهم و اساسی در کشور هستند که باید الگوی بخش های تولیدی کشور قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: عشایر با سبک زندگی مقاوم و پر از تلاش خود اسوه اقتصاد مقاومتی در کشور هستند.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب بر عدم وابستگی به نفت و گاز تاکید داشتند و این نیازمند حمایت تولیدات دیگر در کشور است.

آیت الله علما افزود: استان کرمانشاه ظرفیت های بسیاری در بحث تولید و اشتغال دارد که برجسته ترین آن استعداد کشاورزی و دامداری است که باید مسوولان با جدیت بیشتر به آن بپردازند.