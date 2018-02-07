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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

عشایر باید الگوی بخش های تولیدی کشور قرار گیرند

عشایر باید الگوی بخش های تولیدی کشور قرار گیرند

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: عشایر در سخت ترین شرایط و کم ترین امکانات در حال تولیدات مهم و اساسی در کشور هستند که باید الگوی بخش های تولیدی کشور قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،   آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست با سران عشایر و رییس و برخی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار داشت: عشایر در سخت ترین شرایط و کم ترین امکانات در حال تولیدات مهم و اساسی در کشور هستند که باید الگوی  بخش های تولیدی کشور قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: عشایر با سبک زندگی  مقاوم و پر از تلاش خود اسوه اقتصاد مقاومتی در کشور هستند.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب بر عدم وابستگی به نفت و گاز تاکید داشتند  و این نیازمند  حمایت تولیدات دیگر در کشور است.

آیت الله علما افزود: استان کرمانشاه ظرفیت های بسیاری در بحث تولید و اشتغال دارد که برجسته ترین آن استعداد کشاورزی و دامداری است که باید مسوولان با جدیت بیشتر به آن بپردازند.

کد مطلب 4222097

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