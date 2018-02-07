۱۴روستای شهرستان ساوه همزمان با دهه فجر به شبکه گازرسانی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مهندس، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از گازرسانی به ۱۴روستای شهرستان ساوه در روستای نیوشت اظهار داشت: در هفتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی از پروژه گازرسانی به روستاهای سیلیجرد، باغ شادی، چرمک، دینارآباد، یولاق، قلعک، اکبرآباد، نیوشت، یکه باغ، چنار، طرخوران، جعفریه، صیدآباد و سرآسیاب از توابع شهرستان ساوه، بهره برداری شد.

وی افزود: برای گازرسانی به این ۱۴ روستا مبلغ ۵۳ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال از منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی بیان داشت: به منظور رساندن گاز به روستاهای فوق، ۹۱ هزار و ۶۳ متر شبکه و خط تغذیه گاز از نوع پلی اتیلن و فولادی اجرا و دو عدد ایستگاه تقلیل فشار تی. بی. اس نصب شده است.

مهندس تصریح کرد: با نصب یک هزار عدد علمک گاز در این روستاها، بیش از یک هزار خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند که با جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوخت ها، سالانه دو میلیون لیتر در مصرف فرآوردهای نفتی صرفه جویی اقتصادی می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای مرق، مرقکان و سیاله از توابع شهرستان ساوه و روستای لاله کان از توابع شهرستان زرندیه از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی، که هزینه تامین کالا و اجرای گازرسانی این چهار روستا بالغ بر ۱۵میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال برآورد شده، امروز به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: برای گازرسانی به این مناطق نیاز به اجرای ۲۵ هزار متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن و نصب ۳۰۵ عدد علمک گاز می باشد، بر این اساس بیش از ۳۰۵ خانوار ساکن در این چهار روستا در آینده نزدیک از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، تاکنون ۹۷ درصد روستاها و بیش از ۹۹ درصد شهرستان های استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.