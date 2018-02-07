به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی در جلسه مشترک کارگروه تخصصی بانوان و خانواده صیانت از حقوق شهروندی سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری بابیان اینکه۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند، ابراز داشت: در آموزه‌های دینی مصالح عالیه کودکان به عنوان اصل بنیادین مورد توجه است لذا باید خانواده‌ها و مسئولان و برنامه ریزان آن را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.

وی بابیان اینکه گسترش آرامش و امنیت برای کودکان با آموزش اقشار مختلف جامعه امکان‌پذیر است، افزود: منشور حقوق شهروندی ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مردم را دنبال می‌کند لذا برای متوقف کردن روند خشونت علیه کودکان باید آموزش‌های همه جانبه در سطوح مختلف جامعه نهادینه شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نگاه حق مدارانه به کودکان باید جایگزین حس ترحم‌آمیز شود، ابراز داشت: طی سنوات گذشته علیرغم تلاش های صورت گرفته در راستای حقوق همه جانب کودکان اما همچنان در این زمینه با چالش های جدی مواجه هستیم که این مهم نشان می‌دهد مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها برای احقاق حق کودکان در ایران ناکافی است و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.

عباسی در ادامه تصریح کرد: در کشور قوانین مطلوبی برای پیشگیری از خشونت کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ به تصویب رسیده است اما این امر به‌تنهایی کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب تدابیر لازم برای حمایت بیشتر از کودکان زیر ۱۸ سال صورت گیرد.

وی افزود: ریشه حقوق شهروندی متعلق به دولت خاص نیست بلکه این مهم برگرفته از تعالیم اسلامی است که اگر به زندگی ائمه معصوم نیز نگاه کنیم آثار و مصادیق حقوق شهروندی را به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد لذا با بهره‌گیری از دین مبین اسلام و افزایش خدمت‌رسانی به مردم می توانیم حقوق شهروندی را در جامعه عملیاتی‌تر کنیم.