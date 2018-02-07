به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» در کنفرانس خبری مشترک با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن گفت آمریکا به زودی سرسختانه‌ترین و شدیدترین تحریم های اقتصادی را علیه کره شمالی اعلام می‌کند.

پنس در ادامه با اشاره به کره شمالی، گفت: آمریکا در این چالش همراه شما است و ما به ایستادن در کنار مردم ژاپن، کره جنوبی و متحدان و شرکایمان در سراسر منطقه تا زمانی که به هدف جهانی‌مان مبنی بر خلع سلاح شبه جزیره کره برسیم، باقی خواهیم ماند.

پنس در حالی این جملات را ایراد می کند که وی پیش از آغاز این سفر از احتمال دیدار با مقامات کره شمالی در حاشیه بازی های المپیک زمستانی در کره جنوبی خبر داده بود.

پنس همچنین صبح امروز پیش از دیدار با آبه از سامانه موشکی ژاپن بازدید کرده بود.

در این میان خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) شنبه هشدار داده که ازسرگیری رزمایش های سالیانه نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا شبه جزیره کره را به دوره تقابل باز می‌ گرداند.

رسانه کره شمالی در ادامه اعلام کرد: حتی پس از بازی های المپیک زمستانی نیز نگرانی های مضاعفی چه در داخل و چه در خارج از کشور درباره اوضاع شبه جزیره کره در این خصوص وجود خواهد داشت.

رسانه مذکور می افزاید: اقدام نظامی شیطانی پس از تلاش هایی سخت برای رسیدن به جوّ کنونی که بر روابط دو کره ایجاد شده است، چالشی آشکار علیه تلاش‌ های صادقانه کره شمالی در راستای خنثی سازی تنش ها در شبه جزیره کره و ایجاد فضای مسالمت‌آمیز محسوب می شود.

این در حالیست که کره شمالی تا کنون بارها مخالفت خود را نسبت به رزمایش های مشترک کره جنوبی و آمریکا در شبه جزیره کُره اعلام و آن را تنش آفرینی های هدفمند واشنگتن در این منطقه به منظور آمادگی برای حمله به پیونگ یانگ اعلام کرده است.