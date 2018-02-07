بسته بودن مرزخسروی تجارت استان کرمانشاه را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست رئیس و دیگر مسئولان کشوری و استانی اتاق بازرگانی اظهار داشت: متاسفانه استان کرمانشاه بالاترین رتبه بیکاری در کشور را دارد و بر جمعیت بیکاران روز به روز افزوده می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحد های تولیدی استان دچار مشکلات و خسارات زیادی شده اند، گفت: متاسفانه اراده ای برای برطرف شدن مشکلات تولید دیده نمی شود که می توان به تعطیلی کارخانه های تولید خوراک دام و طیور استان اشاره کرد.

وی افزود: متاسفانه مرز خسروی نیز که مهمترین گمرک غرب کشور محسوب می شود نیز تقریبا تعطیل است و این سبب شده که تجارت استان کرمانشاه که قدمتی دیرینه دارد با مشکلات زیادی همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: مشکلات واحد های تولیدی و تجاری استان کرمانشاه بسیار است و نیازمند یک همت استانی و حمایت مسوولان کشوری است.