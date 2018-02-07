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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

بسته بودن مرزخسروی تجارت استان کرمانشاه را با مشکل مواجه کرده است

بسته بودن مرزخسروی تجارت استان کرمانشاه را با مشکل مواجه کرده است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: تجارت استان با بسته بودن مرز خسروی دچار مشکلات زیادی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهار شنبه در نشست رئیس و دیگر مسئولان کشوری و استانی اتاق بازرگانی اظهار داشت: متاسفانه استان کرمانشاه بالاترین رتبه بیکاری در کشور را دارد  و بر جمعیت بیکاران روز به روز افزوده می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحد های تولیدی استان دچار مشکلات و خسارات زیادی شده اند، گفت: متاسفانه اراده ای برای برطرف شدن مشکلات تولید دیده نمی شود که می توان به تعطیلی  کارخانه های تولید خوراک دام و طیور استان اشاره کرد.

وی افزود: متاسفانه مرز خسروی نیز که مهمترین گمرک غرب کشور محسوب می شود نیز تقریبا تعطیل است و این سبب شده که تجارت استان کرمانشاه که قدمتی دیرینه دارد با مشکلات زیادی همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: مشکلات واحد های تولیدی و تجاری استان کرمانشاه بسیار است  و نیازمند یک همت استانی و حمایت مسوولان کشوری است.

کد مطلب 4222116

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