آزادی مطبوعات از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر چهارشنبه در بازدید از صدا و سیمای اردبیل و حضور در برنامه زنده رادیویی تصریح کرد: هیچ کجای دنیا به مانند ایران اسلامی آزادی به این درجه به ویژه برای مطبوعات فراهم نشده است.

وی افزود: انتظار می رود مردم عادلانه قضاوت کرده و دستاورد ارزنده انقلاب که همان دمکراسی و حضور و مشارکت در انتخابات آزاد است را مشاهده کنند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از دمکراسی همراه با جمهوریت است، اضافه کرد: امروز باید مردم قضاوت کنند که پیش از انقلاب اسلامی در کدام انتخابات آزاد شرکت کرده اند؛ در حالی که بعد از انقلاب انتخابات متعددی داشتیم.

عاملی متذکر شد: دشمن چه در زمان پیروزی انقلاب و چه پس از آن به دنبال ضربه زدن بر نظام بوده و اگر امروز فشار اقتصادی و تحریم بر علیه ما شکل گرفته به دلیل استقلال ماست

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: دشمن از ضربه زدن دست نکشیده و آمریکا به دنبال تجزیه کشورها و ایجاد کشورهای ذره بینی برای سیطره بر آن ها است.

وی تاکید کرد: در زمان انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه و تبعیت از رهبر فرزانه عامل پیروزی ما بود و هر کجا مردم در صحنه بوده اند توانستیم در مقابل استکبار ایستادگی کنیم.

عاملی با تاکید به اینکه در روز ۲۲ بهمن نیز جواب دندان شکنی به دشمن خواهیم داد، اضافه کرد: هر چند دشمن سعی می کند نشان دهد که ملت ایران همراه دولت و نظام نیست اما مردم بیدار نیز نشان خواهند داد که همیشه پشتیبان نظام هستند.