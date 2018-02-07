عقلانیت سیاسی ریشه در عقلانیت اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سریع‌القلم ظهر چهارشنبه در سمینار آموزشی انقلاب صنعتی چهارم در محل سالن شهید شهریاری ساختمان شماره دو استانداری زنجان، با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موضوع این است که چه نوع تلقی از توسعه داشته باشیم و این موضوع نیز مستقیماً به نوع تفکر افراد برمی‌گردد، افزود: بی‌تردید همین اولویت‌ها باعث خواهد شد تا بتوانیم در جهت‌گیری کشور اولویت‌ها خود را تعیین کنیم.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید تعاریف مشترکی از مسائل کشور پیدا کنند تا ذهن آن‌ها به یک ثبات برسد، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم پراکنده بودن ذهن ما ایرانی‌ها است و این نه در فرد، بلکه در سازمان و متعاقب آن در سیستم اداری کشور دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه، تولید ثروت ملی را هدف جوامع در انقلاب صنعتی چهارم عنوان و اظهار کرد: انقلاب صنعتی چهارم و پیامدهای آن از سال ۲۰۰۰ آغاز شده است که با تحول فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی رخ داده است و در ایران تنها نمایی از این انقلاب ورود پیدا کرده است و به دلایل سیاسی هنوز به طور کامل نتوانسته است ورود پیدا کند.

سریع‌القلم در ادامه با یادآوری اینکه در انقلاب صنعتی چهارم، هدف کشورها تولید ثروت ملی است، ادامه داد: یکی از پیامدهای انقلاب چهارم، کار مشترک با دنیا است و این کار مشترک بدون در نظر گرفتن مواردی چون اختلاف فرهنگ‌ها، هویت افراد، دین و غیره انجام می‌شود، لذا انقلاب چهارم فقط بر کارآیی افراد تاکید دارد.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه‌ها در انقلاب چهارم صنعتی بر اساس توانایی افراد مشخص می‌شود، خاطرنشان کرد: این کارآیی افراد است که در انقلاب چهارم صنعتی باعث ارتباطات جهانی می‌شود و سایر مسائل از جمله مسائل سیاسی نقشی در این زمینه ندارد.