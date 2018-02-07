مربی سپیدرود به نشست خبری نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از محرومیت علی کریمی به دلیل حواشی که به وجود آورده بود و با تصمیم مسئولین فوتبال کشور از نشست های خبری قبل و بعد از بازی محروم شده است، قرار بود دستیار وی در کنفرانس خبری قبل از دیدار برابر استقلال حضور پیدا کند که او هم همزمانی تمرین و ساعت نشست را بهانه کرده و در کنفرانس خبری قبل از دیدار برابر استقلال حاضر نشد.

البته گفته می شود کادر فنی به خاطر حمایت از سرمربی خود در نشست خبری قبل از دیدار برابر استقلال حضور پیدا نکردند.

تیم فوتبال سپید رود رشت فردا از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی و از هفته بیست و سوم لیگ برتر میهمان استقلال تهران خواهد بود.