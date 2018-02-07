مشارک خیرین در ساخت مراکز علمی موجب تثبیت توسعه کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ساجدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از مدرسه زنده یاد مسعود خدری با تبریک ایام الله دهه فجر، اظهارداشت: مشارکت نیکوکاران و خیرین در ساخت مکان های عام المنفعه و مراکز آموزشی بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در گذشته خیران و تاجران مشارکت خوبی برای ساخت این مراکز داشته اند که می توان به ساخت مدارس مختلف از جمله مدرسه سعادت اشاره کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به ۲۲ بهمن و روز پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی معجزه ای بود که با شعار نه شرقی و نه غربی پیروز شد، آن هم در شرایطی که دو قدرت شرق و غرب تمام کشورهای جهان را بین خود تقسیم کرده بودند.

ساجدی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک تحول عادی نبود، عنوان کرد: مردم کشور ایران توانستند با اتحاد، ایمان به خدا، ایثار و رهبری امام خمینی (ره) استقلال و آزادی را جایگزین حکومت ۵۰ ساله استبداد کنند.

وی گفت: برگزاری جشن ها و گرامیداشت این ایام، تجدید بیعت با آرمان ها انقلاب است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر افزود: ملت ما امسال نیز مانند سال های گذشته با هر تفکر سیاسی، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اصل برگزاری این راهپیمایی ها نمایش وحدت ملت است، گفت: باید در این روز شعارهای وحدت آفرین سر دهیم.