به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در بازدید از محور کلور- درام تصریح کرد: شهرستان های جنوب استان از جمله خلخا محل اتصال چند استان هستند و ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری دارند.

وی افزود: با این وجود به منظور رونق گردشگری ضروری است زیرساخت راه در این منطقه تقویت شود تا زمینه سفر گردشگران در تمامی فصول فراهم شود.

استاندار اردبیل تاکید کرد: بر همین اساس تکمیل چند محور ارتباطی در اولویت است و از جمله احداث راه ارتباطی خلخال- درام- منجیل برنامه ریزی شده است.

به گفته بهنام جو با استفاده از ظرفیت پیمانکاران با توان مالی بالا این پروژه شتاب گرفته و با بازدید و کنترل مکرر تا دو سال آیند آماده بازدید و تردد خودروها خواهد بود.

استاندار اردبیل ابراز امیدواری کرد با تکمیل این محور زمینه تردد خودروها در جنوب استان و دسترسی راحت تر به استان های زنجان، گیلان و حتی تهران فراهم شود.

وی افزود: از سویی به دلیل برف گیر بودن جنوب استان اجرای محورهای ارتباطی مناسب سفر در تمایمی فصول و ایام سال را امکان پذیر خواهد ساخت و این مهم قویا دنبال می شود.