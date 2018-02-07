نرخ بیکاری در زنجان طی سالجاری ۹.۷ درصد کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عباسچیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی استان زنجان، به نرخ مشارکت اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: نرخ مشارکت در استان زنجان از ۴۲.۲ درصد در سال ۹۱ به ۴۵.۲ درصد در سال جاری افزایش‌یافته است.

عباسچیان با بیان اینکه سال گذشته ۲۷۶۶ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح رونق پرداخت شده است، ادامه داد: امسال تا به امروز ۲۳۴۶میلیارد ریال تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده که امیدواریم تا پایان سال شاهد افزایش ۱۰ درصدی در این بخش باشیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارای استان زنجان به سهم اشتغال در سال ۱۳۹۰ در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی ۳۳، سهم بخش صنعت ۳۳.۲ و سهم بخش خدمات ۳۳.۵ درصد بوده است که این سهم در سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی ۳۳.۶، سهم بخش صنعت ۳۰.۹ و سهم بخش خدمات ۳۵.۴ درصد بوده است.

عباسچیان تأکید کرد: سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰ معادل ۸۶.۳ درصد و در بخش دولتی ۱۳.۷ درصد بوده است.

وی افزود: در سال جاری ۶۸ مورد مجوز خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی توسط اداره اموال و اوراق بهادار صادرشده و مجوز ۱۵ مورد شماره‌گذاری و ۲۴۹ مورد کارت تردد خودروهای دولتی صادرشده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان ابراز کرد: بازرسی اموال دستگاه‌های اجرایی در حوزه اموال منقول، غیرمنقول، امور خودروهای دولتی و اوراق بهادار در هر ۳۱ دستگاه استان زنجان انجام‌شده که ۱۰۰ درصد دستگاه‌های اداری استان زنجان است.

عباسچیان یادآور شد: تولید ناخالص داخلی استان زنجان بدون احتساب نفت از ۶۹ هزارو ۸۸۲ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۱۱۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده و سرانه تولید در استان بدون احتساب نفت ۶۸ میلیون و ۱۱۱ هزار ریال در سال ۹۱ به ۱۰۷ میلیون هزار و ۸۳ هزار ریال در سال ۹۳ افزایش‌یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به نرخ بیکاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان زنجان از ۱۱.۴ درصد در سال ۹۱ به ۹.۷ درصد در سال جاری کاهش‌یافته است.

عباسچیان به نرخ تورم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در استان زنجان از ۳۳.۱ در سال ۹۱ به ۷.۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است.