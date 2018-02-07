به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بند ۳ مصوبات نهمین سمینار هیأت های کشتی استان های کشور، اسامی برترین مربیان سازنده کشتیگیران شرکت کننده در مسابقات ملی و بین المللی در سال فنی ۹۶-۹۵ در مجموع سه رده سنی، به شرح زیر مشخص شد:
کشتی آزاد:
رتبه اول: محمدرضا چایچی
رتبه دوم: بهروز نیک نژاد
رتبه سوم: محمود حسن نیا
کشتی فرنگی:
رتبه اول: محمدعلی چمیانی
رتبه دوم: روح اله میکائیلی
رتبه سوم: ناصر نوربخش
کشتی سنتی بانوان: فراست مبتدی
کشتی سنتی مردان: امید علوی زاده
همچنین در نظر سنجی فدراسیون کشتی زهرا یزدانی در رشته کشتی های سنتی بانوان ، محمد نادری در رشته کشتی های سنتی مردان و محمد ابراهیم امامی در بخش داوران بین المللی با رأی مردم به عنوان برترین های سال فنی ۹۶-۹۵ انتخاب شدند.
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