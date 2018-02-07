  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

برترین داوران، مربیان و کشتی‌گیران سنتی معرفی شدند

برترین داوران، مربیان و کشتی‌گیران سنتی معرفی شدند

برترین داوران، مربیان و کشتی‌گیران سنتی کشور در سال فنی ۹۶-۹۵ با آرای مردم و از سوی فدراسیون کشتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بند ۳ مصوبات نهمین سمینار هیأت های کشتی استان های کشور، اسامی برترین مربیان سازنده کشتی‌گیران شرکت کننده در مسابقات ملی و بین المللی در سال فنی ۹۶-۹۵ در مجموع سه رده سنی، به شرح زیر مشخص شد:

کشتی آزاد:
رتبه اول: محمدرضا چایچی

رتبه دوم: بهروز نیک نژاد

رتبه سوم: محمود حسن نیا

کشتی فرنگی:
رتبه اول: محمدعلی چمیانی

رتبه دوم: روح اله میکائیلی

رتبه سوم: ناصر نوربخش

کشتی سنتی بانوان: فراست مبتدی

کشتی سنتی مردان: امید علوی زاده

همچنین در نظر سنجی فدراسیون کشتی زهرا یزدانی در رشته کشتی های سنتی بانوان ، محمد نادری در رشته کشتی های سنتی مردان و محمد ابراهیم امامی در بخش داوران بین المللی با رأی مردم به عنوان برترین های سال فنی ۹۶-۹۵ انتخاب شدند.

کد مطلب 4222148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها