به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بند ۳ مصوبات نهمین سمینار هیأت های کشتی استان های کشور، اسامی برترین مربیان سازنده کشتی‌گیران شرکت کننده در مسابقات ملی و بین المللی در سال فنی ۹۶-۹۵ در مجموع سه رده سنی، به شرح زیر مشخص شد:

کشتی آزاد:

رتبه اول: محمدرضا چایچی

رتبه دوم: بهروز نیک نژاد

رتبه سوم: محمود حسن نیا

کشتی فرنگی:

رتبه اول: محمدعلی چمیانی

رتبه دوم: روح اله میکائیلی

رتبه سوم: ناصر نوربخش

کشتی سنتی بانوان: فراست مبتدی

کشتی سنتی مردان: امید علوی زاده

همچنین در نظر سنجی فدراسیون کشتی زهرا یزدانی در رشته کشتی های سنتی بانوان ، محمد نادری در رشته کشتی های سنتی مردان و محمد ابراهیم امامی در بخش داوران بین المللی با رأی مردم به عنوان برترین های سال فنی ۹۶-۹۵ انتخاب شدند.