به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت مدارس در مناطق زلزله زده توسط اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ۱۳۶ مدرسه در جریان زلزله آسیب دیده اند که ۳۹ مدرسه را اتاق بازرگانی ایران تقبل کرده و امروز تفاهم نامه آن منعقد می شود.

وی گفت: مدارس فوق تا مهرماه ۹۷ باید به بهره برداری برسد و کار اجرایی ساخت آنها حداقل از ۲۰ فروردین سال آینده شروع می شود.

بازوند اشاره ای به پتانسیل های استان داشت و افزود: مرز که زمانی تهدید محسوب می شد امروز به عنوان یک فرصت محسوب می شود.

بازوند بیان داشت: در ۶ ماهه اول سال رشد صادرات استان منفی ۲ درصد بود و علی رغم بسته شدن مرز پرویزخان در ۹ ماهه امسال شاهد رشد ۵ درصدی صادرات بودیم و در ۳ ماهه آخر هم رشد خوبی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مرز به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار ماست، ادامه داد: زیرساختهای مرزهای استان را باید ارتقا داد و به دنبال این موضوع هستیم.

استاندار کرمانشاه نرخ بیکاری بالا بیشتر از ناحیه خدمات و صنعت است و پرچمداری بخش خدمات را به گردشگری سپرده ایم.