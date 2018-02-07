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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

نرخ بالای بیکاری کرمانشاه از بی‌توجهی به بخش‌های خدمات و صنعت است

نرخ بالای بیکاری کرمانشاه از بی‌توجهی به بخش‌های خدمات و صنعت است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه، بی توجهی به بخش های خدمات و صنعت را از عوامل نرخ بالای بیکاری در استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت مدارس در مناطق زلزله زده توسط اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ۱۳۶ مدرسه در جریان زلزله آسیب دیده اند که ۳۹ مدرسه را اتاق بازرگانی ایران تقبل کرده و امروز تفاهم نامه آن منعقد می شود.

وی گفت: مدارس فوق تا مهرماه ۹۷ باید به بهره برداری برسد و کار اجرایی ساخت آنها حداقل از ۲۰ فروردین سال آینده شروع می شود.

بازوند اشاره ای به پتانسیل های استان داشت و افزود: مرز که زمانی تهدید محسوب می شد امروز به عنوان یک فرصت محسوب می شود.

بازوند بیان داشت: در ۶ ماهه اول سال رشد صادرات استان منفی ۲ درصد بود و علی رغم بسته شدن مرز پرویزخان در ۹ ماهه امسال شاهد رشد ۵ درصدی صادرات بودیم و در ۳ ماهه آخر هم رشد خوبی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مرز به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار ماست، ادامه داد: زیرساختهای مرزهای استان را باید ارتقا داد و به دنبال این موضوع هستیم.

استاندار کرمانشاه نرخ بیکاری بالا بیشتر از ناحیه خدمات و صنعت است و پرچمداری بخش خدمات را به گردشگری سپرده ایم.

کد مطلب 4222149

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