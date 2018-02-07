به گزارش خبرنگار مهر، نشست کتاب‌خوان ویژه اصحاب رسانه ظهر چهارشنبه در تالار شهدای مدافع حرم صدا و سیمای مرکز قم برگزار شد.

در این نشست که به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و صدا و سیما برگزار شد، حجت الاسلام لطفی نیاسر مدیرکل صدا سیما، حجت‌الاسلام جباری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و جمعی از مدیران ارشد رسانه، خبرنگاران، تهیه‌کنندگان، کارگردانان و فعالان حوزه کتابخوانی حضور داشتند.

مریم احمدپور در این نشست به معرفی کتاب «گویندگی و فن بیان در جست و جوی زبان معیار» پرداخت و افزود: تصور می‌شود فن بیان مربوط به کسانی است که سخنرانی‌های انگیزشی انجام می‌دهند در حالی که کسانی که در رسانه‌های دیداری و شنیداری فعالیت می‌کنند لازم است تا فن بیان را بیاموزند.

وی با بیان اینکه امروز جای گفتگوی مؤثر میان ما خالی است، گفت: این کتاب به همت مرکز تحقیق و توسعه رادیو تدوین شده است و به فراگیری و گویندگی فن بیان می‌پردازد و دارای ۱۶ فصل و ۲۶۰ صفحه است.

محمدرضا بهروز نیز در این نشست به معرفی کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» پرداخت و اظهار داشت: این کتاب ۸ جلد دارد.

وی توضیح داد: نقدی که به این کتاب می‌شود این است که با همه محتوای غنی که دارد اما تصویرسازی مناسبی ندارد.

علیرضا بختیاری به عنوان کتاب‌خوانی دیگر، کتاب «گویندگی در رادیو و تلویزیون» را معرفی کرد و گفت: این کتاب توسط مرکز تحقیق و توسعه صدا به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه گویندگی خبر با گویندگی در رادیو و تلویزیون متفاوت است، افزود: گویندگی در رادیو و تلویزیون از سر فصل‌های مهم این کتاب است.

محبوبه فریادی هم به معرفی کتاب «گفتن ندارد» پرداخت و تصریح کرد: این کتاب حاوی اشعار آیینی و مذهبی است و این کتاب نوشته مجید تال و توسط انتشارات جمهوری در ۱۱۰ صفحه به چاپ رسیده است.

ملیحه توکلی نیز کتاب «چرا مردها گوش نمی‌دهند و زنان نمی‌توانند نقشه بخوانند» را معرفی کرد و افزود: این کتاب ترجمه سمیه موحدی است که توسط انتشارات مبین اندیشه چاپ شده.

وی ادامه داد: این کتاب یکی از ده کتاب پر فروش قرن است و بیش از ۱۱ میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است و با زبانی علمی اما ساده و شیرین در ۱۰ فصل نکاتی را از روابط زن و مرد بیان می‌دارد و درک خوبی از دنیای متفاوت زن و مرد به ما می‌آموزد.

محدثه رئیس عبداللهی کتاب تحت عنوان «چگونه کتاب بخوانیم» را معرفی کرد و افزود: با توجه به اینکه امروز وسایل ارتباط جمعی جای کتاب را گرفته است این اثر تلنگری است تا بفهمیم خواندن هم مثل نوشتن مهارتی است که باید آن را بیاموزیم.

وی تصریح کرد: با اینکه سال‌ها از انتشارات این کتاب می‌گذرد اما هنوز مورد استقبال قرار دارد که سایت آمازون فروش آن را بیش از ۱۵ هزار جلد آمار داده است؛ این اثر به ترجمه محمد صراف تهرانی و در ۴۲۴ صفحه منتشر شده.

این نویسنده و تهیه کنند رادیو گفت: این کتاب تلاش می‌کند تا از خواننده منفعل، خواننده فعال بسازد و به مخاطب یاد می‌دهد چگونه از کتاب به عنوان معلم خوب استفاده کند و آن را از جهل عامیانه و عالمانه نجات می‌دهد.

سکینه میری نیز در این نشست به معرفی کتاب «نامیرا» پرداخت و اظهار کرد: این کتاب نوشته صادق کرمیار است که توسط انتشارات نیستان به چاپ رسیده است.

وی افزود: کتاب نامیرا در دوره سوم جایزه ادبی جلال آل احمد که مهم‌ترین جایزه ادبی ایران محسوب می‌شود کتاب شایسته تقدیر شناخته شده است و همچنین اثر برگزیده چهارمین جشنوارهٔ کتاب دین و پژوهش‌های برتر شد.

این مجری رادیو عنوان کرد: این اثر وقایع تاریخی را به رمان و داستان تبدیل می‌کند و روایات ساده و بیانی امروزی دارد که مشخصه بارز کتاب این است که می‌تواند برای ما یک دوره فتنه شناسی باشد.

در پایان مراسم از این کتاب‌خوان‌ها با اهداء جوایزی تقدیر به عمل آمد.