به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تیم‌های ملی تکواندو نوجوانان دختر و پسر کشورمان با تصمیم کادرفنی و برای حضوری قدرتمند در مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۸، در تورنمنت بین‌المللی ترکیه (G۱) شرکت می‌کنند.



این رقابت‌ها از روز شنبه (۲۱ بهمن‌ماه) به مدت ۵ روز و با حضور ۲۴۰۰ شرکت کننده در دو بخش مبارزه و پومسه و در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود که از این تعداد ۷۰۱ نفر در رده سنی نوجوانان بر روی شیاپ‌چانگ می‌روند.



مبارزات نوجوانان پسر روز یکشنبه - ۲۲ بهمن‌ماه و طی یک روز برگزار می‌شود و پیکارهای گروه دختران نیز از روز دوشنبه - ۲۳ بهمن‌ماه به مدت دو روز پیگیری خواهد شد.



تکواندوکاران کشورمان در گروه پسران با ترکیب حسین لطفی، آرین آرش، امیر ولی‌پور، امیرسینا بختیاری، ابوالفضل حاتمیان، حامد اصغری، محمداحسان مهاجری، عرفان مرادی، علیرضا یعقوب تبار، محمدمهدی عمادی، اشکان زحمتکشان، امیرحسین بهرآبادی،محمد علی خسروی، محمد خانی و نیما مهرعلی به مصاف حریفانشان می‌روند. وحید عبدالهی به عنوان سرمربی، رشید فتاحی به عنوان مربی و وحید ناصری به عنوان مربی بدنساز کادر فنی این تیم را تشکیل می‌دهند. محمدرضا زوار نیز مدیرفنی تیم می‌باشد.

در گروه دختران نیز مبینا کلی‌وند، مریم حاج علیزاده، مهلا مومن‌زاده، غزل سلطانی،زهرا علیزاده، مریم ملکوتی‌خواه، نرگس میرنوراللهی، فاطمه جعفری، کوثر اساسه، کیمیا همتی، مبینا شاکری، یلدا ولی‌نژاد، مهسا کیادلیری، آناهیتا توکلی و یلدا رنجبر نمایندگان کشورمان هستند.

فاطمه صفرپور به عنوان سرمربی، نیلوفر صفریان، سیده زهرا حسینی، زهرا باباخانلو به عنوان مربی و لیلا سلیمی به عنوان مربی بدنساز هدایت این تیم را برعهده دارند.