ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ۲۲۲ تاجر در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت مدارس در مناطق زلزله زده توسط اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: قبلا تفاهم نامه احداث ۵۰ مدرسه در مناطق زلزله زده استان توسط اتاق بازرگانی ایران منعقد شد و امروز هم برای ساخت ۳۹ مدرسه دیگر منعقد می شود.

وی با اشاره به حمایت های اتاق بازرگانی استان از مردم زلزله زده گفت: ارایه تسهیلات به تجار مناطق زلزله زده برای اولین بار است که اتفاق می افتد و قصد داریم با این کار رونقی در بحث تجارت ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: در این زمینه کارت بازرگانی تجار را مدرک فعالیت آنها در نظر گرفته ایم و تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش با بهره کم در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

به گفته وی، در جریان زلزله اتاق های بازرگانی کشور بالغ بر ۴.۸ میلیارد تومان به مناطق زلزله زده کمک شده است که اتاق های بازرگانی تهران و مشهد بیشترین سهم را داشته اند.