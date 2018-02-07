آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهر سی سخت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه در آئین کلنگ زنی این پروژه گفت: با توجه به توسعه زیرساخت ها، شهر سی سخت می تواند نگین استان در توسعه باشد.

غلام محمد زارعی افزود: در حوزه شهرستان دنا پروژه های متععدی در حال انجام است که از جمله این پروژه ها جاده ی یاسوج به سی سخت است.

زارعی ابراز داشت: پروژه ارتباط جاده ای یاسوج به سی سخت در بودجه سال ۹۷ دارای کد مستقل شده و اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته شده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس گفت: همچنین در حوزه شبکه فاضلاب شهر سی سخت برنامه ریزی های مناسبی انجام شده است.

زارعی نقش گردشگری در توسعه شهر سی سخت را محسوس دانست و بیان کرد: گسترش حوزه توریسم با بهبود زیرساخت های این شهرستان ضروری است.

زارعی به کلنگ زنی بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهر سی سخت اشاره کرد و اظهار داشت: تحقق این پروژه نقش مهمی در حوزه درمانی این شهر خواهد داشت و علاوه بر مردم منطقه، گردشگران نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.