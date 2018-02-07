پرونده مسکن مهر سال آینده بسته می شود/افتتاح ۵۰ هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان دو هزار و ۵۸۳ واحد مسکن مهر در استان کرمان اظهار داشت: مسکن مهر حدود ۱۰ سال قبل شروع شده است در ابتدای این طرح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سطح کشور توزیع استانی صورت گرفت.

وی افزود: در ادامه کار تعداد واحدهای مسکن مهر به دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافت که بخشی از این واحدها به دلیل اینکه بانک های عامل با بانک مسکن قرارداد منعقد نکردند از مسکن مهر خارج شدند و دو ملیون و ۲۰۰ واحد مسکن مهر در سطح شهرهای کشور شروع به ساخت کردیم.

اصغری مهرآبادی عنوان کرد: از محل خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار طرح مسکن مهر قرار داده بود بیش از چهار هزار میلیارد تومان در اختیار واحدهای روستایی قرار گرفت که از این مبلغ حدود ۴۴۰ هزار واحد در روستاها ساخته شد و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بافت فرسوده و مجموعا تا به امروز بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک مسکن و سایر بانک ها پرداخت شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امیدواریم سال آینده پروژه های مسکن مهر به اتمام برسد، گفت: ما با تنگناهای مالی روبه رو هستیم و این مسئله در روند کار ما تاثیر گذاشته است.

وی افزود: پروژه های مسکن مهر از لحاظ ساخت تقریبا روبه پایان است، اما برای تحویل نیاز به اعتبار داریم و میزان اعتبار در کارگروه مسکن مهر که به ریاست معاون رئیس جهمور برگزار می شود برآورده شده است.

اصغری مهرآبادی عنوان کرد: حدود چهار هزار میلیارد تومان نیاز به تامین خدمات زیربنایی مانند آب، برق، فاضلاب و ... چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، کلانتری و ...مسکن مهر نیاز داریم و همچنین دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز به تکمیل محوطه سازی و آماه سازی راه مناسب دسترسی و ... داریم.

وی گفت: پروژه های مسکن مهر در سه استان یزد، زنجان و کهکیلویه و بویراحمد به اتمام رسیده و پرونده آنها بسته شده است.

قائم مقام وزیر راهو شهرسازی با اشاره به اینکه به مناسبت دهه فجر ۵۰ هزار واحد مسکن مهر در ۲۶ استان کشور افتتاح می شود، افزود: جمع افتتاح های ما با ۵۰ هزار واحد در سطح کشور به یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد مسکن مهر می رسد.

اصغری مهرآبادی عنوان کرد: ۵۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور آماده افتتاح داریم اما به دلیل اینکه بعضی از آنها با نواقصات زیر بنایی و روبنایی مواجه هنوز بر طرف نشده سال آینده افتتاح خواهند شد و امیدواریم در سال آینده در اغلب استان های کشور پرونده مسکن مهر آنها به اتمام برسد.