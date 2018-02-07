کلینیک و مرکز تخصصی سرطان بیمارستان مدرس ساوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلینیک تخصصی و مرکز تشخیص و درمان سرطان بیمارستان شهید مدرس ساوه روز چهارشنبه با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش، این کلینیک تخصصی و مرکز تشخیص و درمان سرطان در زمینی به وسعت یک هزار و ۸۰۰متر مربع در چهار طبقه احداث شده است.

برای اجرای این پروژه حوزه بهداشت و درمان، اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح تحول سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه شده است.

حجت تمیزی، رئیس این مجتمع تشخیصی و درمانی در این مراسم اظهار داشت: روزانه حدود ۳۵۰ بیمار می توانند از خدمات تخصصی این مرکز در تخصص های جراحی مغز و اعصاب، کلیه و مجاری اداری، قلب و نوار قلب، اورتوپدی و پانسمان، اطفال، روان پزشکی، طب فیزیکی، پوست، گوارش، آنکولوژی، چشم و بینایی سنجی و... به طور سرپایی بهره مند شوند.

در کلینیک تخصصی و مرکز تشخیص و درمان سرطان بیمارستان شهید مدرس ساوه، هفت پرسنل خدمات رسان و ۷۰پزشک متخصص فعالیت خواهند داشت.

گفتنی است همزمان با هفتمین روز از دهه فجر، علاوه بر پروژه مذکور، ۱۴پروژه گازرسانی روستایی نیز در شهرستان ساوه با حضور استاندار مرکزی و دیگر مسئولان به بهره برداری رسید.