۳۶ میلیارد تومان بخشودگی جرائم در استان زنجان اعمال شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحیدر رضوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی استان زنجان، افزود: در سال‌های گذشته برخی مؤدیان مالیاتی ازجمله اشخاص حقیقی و حقوقی در استان مشکلاتی از قبیل مسدودی حساب، ممنوعیت خروج، توقیف خودرو را داشتند که با تفویض اختیار بخشودگی و استفاده از ظرفیت تفویض اختیار بخشودگی و تقسیط بدهی این مشکلات حل شد.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه دوم سال گذشته ۲۶۶ میلیاردتومان بدهی مالیاتی در استان تقسیط شده و ۳۵ میلیاردتومان آر جرائم مالیاتی نیز بخشوده شده است، ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال نیز ۳۶ میلیارد تومان بخشودگی جرائم در استان اعمال‌شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: در سال گذشته از محل درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۴۲ میلیارد تومان به‌حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان واریزشده و در ۱۰ ماهه امسال نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از همین محل بین شهرداری‌ها و دهیاری‌هاتوزیع‌شده است.

رضوی افزود: با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده به ۴۹ پرونده رسیدگی شده که کتمان درآمد داشته‌اند که مجموع مالیات پرداختی از جانب این پرونده‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده و طبق اسناد و برگ تشخیص‌های صادرشده، مؤدیان این پرونده‌ها ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر مشکل طولانی بودن پروسه طرح پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تا حدودی حل‌شده به‌طوری که در سال گذشته ۵۵ نفر نماینده در هیئت‌های حل اختلافی حضور داشتند که این میزان امسال به ۱۰۶ نفر رسیده و نماینده بند ۳ در هیئت‌های حل اختلاف از همه صنوف دعوت می‌شود.

رضوی با بیان اینکه در سال گذشته مشکل ۱۱ هزار و ۹۵۹ پرونده در هیئت‌های حل اختلاف، بررسی و حل‌شده است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۴ هزار پرونده در هیئت‌های حل اختلاف استان بررسی و مشکل آن‌ها حل شده است و برای ۲۵۱۰ پرونده قرار کارشناسی دوباره صادرشده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: رشد درآمد مالیاتی بخش اصناف برای سه سال متوالی برابر با صفر درصد است و در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ پایه مالیاتی برابر با پایه مالیاتی سال ۹۱ بوده و پس‌ازآن پایه مالیاتی برای سال ۹۵ به ۸ درصد رسیده و امسال نیز رشد پایه مالیاتی در بخش اصناف وجود نداشته و با پایه مالیاتی سال ۹۵ محاسبه می‌شود.

روند سرمایه‌گذاری در بورس طی دولت یازدهم تسهیل یافته است

مدیر بورس منطقه‌ای زنجان نیز گفت: در دولت یازدهم روند سرمایه‌گذاری در بورس تسهیل یافته و نوع فعالیت بورس در کشور اتصال به بازار جهانی است.

مهرداد محبی افزود: با توسعه فناوری امروز مردم به راحتی می‌توانند از طریق گوشی همراه خود وارد بورس شده و از وضعیت بازار باخبر شوند.

وی اظهار کرد: امروز مردم به راحتی می‌توانند در بورس فعالیت کنند و افرادی که ریسک بالایی دارند می‌توانند در فرابورس با ۱۰ درصد نوسانات روزانه فعالیت کنند.

مدیر بورس منطقه ای زنجان گفت: در دولت یازدهم روند سرمایه‌گذاری در بورس تسهیل یافته و نوع فعالیت بورس در کشور اتصال به بازار جهانی است.

محبی ابراز کرد: شرکت‌ها به صورت ماهیانه اقدام به اطلاع‌رسانی وضعیت می‌کنند و شرکت‌های بازار سرمایه در بورس باید به صورت یک ‌ماهه گزارش‌های خود را ارائه دهند و روند سرمایه‌گذاری در بورس از نگاه سرمایه‌گذاران بهبود یافته و از دیدگاه شرکت و دولت نیز شرکت‌های بورس بازارهای مختلفی را ایجاد کرده است.

مدیر بورس منطقه‌ای زنجان تصریح کرد: افرادی که توان انجام ریسک بالا را ندارند می‌توانند در بورس با ۵ درصد نوسانات روزانه فعالیت کنند.