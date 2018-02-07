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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

با حضور وزیر کار؛

۲۲ پروژه عمرانی و خدماتی در طبس افتتاح شد

۲۲ پروژه عمرانی و خدماتی در طبس افتتاح شد

بیرجند-همزمان با هفتمین روز از دهه فجر ۲۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان طبس با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پلی کلینیک تامین اجتماعی طبس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز با مجموعه ای از معاونان و مدیرعامل تامین اجتماعی، مدیرعامل صندوق فولاد و مجموعه ای از مدیران وزارت خانه به طبس سفر کردیم.

وی هدف از سفر خود به این شهرستان را چند مسئله دانست و بیان کرد: مهم ترین آن بررسی مسئله اشتغال در منطقه است و مقرر شده برنامه و طرح‌های اشتغال دولت در کارگروه اشتغال  استان امروز بررسی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همچنین خوشبختانه مرکز درمانی پلی کلینیک بسیار مجهز و خوبی در طبس افتتاح شد.

ربیعی هزینه ساخت این مرکز را  بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: سیاست تامین اجتماعی این است که درمان مجهز را به مناطق محروم و حاشیه شهرها ببرد و در این پلی کلینیک استانداردهای شهرهای بزرگ رعایت شده است.

وی همچنین از افتتاح یک مجموعه ورزشی  و فرهنگی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در طبس خبر داد و گفت: این مجموعه در راستای ایجاد نشاط و سلامتی جامعه کارگری افتتاح شد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین علاوه بر این ۲۰ روستای این شهرستان امروز گازرسانی می شود.

ربیعی در پایان تاکید کرد: امید است سال آینده ایجاد مشاغل قابل توجهی را در این شهرستان شاهد باشیم.

کد مطلب 4222175

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