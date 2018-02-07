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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

معاون استاندار زنجان:

دانش‌آموزان برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی درجامعه تلاش کنند

دانش‌آموزان برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی درجامعه تلاش کنند

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: دانش‌آموزان به‌ عنوان یاوران انقلاب باید در راستای تبیین اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر چهارشنبه در همایش ۱۶۰۰ نفری یاوران انقلاب در سالن ورزشی احمد مظفری، افزود: امام خمینی (ره) همواره توجه به قشر دانش آموز و دانشجو را مورد تاکید قرار می‌داند و این قشر را به عنوان آینده سازان ایران اسلامی عنوان می‌فرمودند.

وی با بیان اینکه شما دانش‌آموزان در آینده سازندگان اصلی ایران هستید، اظهار کرد:  در حال حاضر با احیای ارزش‌های اسلامی  و دینی  عدالت محوری در حال حیات است و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی توسعه خوبی در بخش‌های مختلف در استان زنجان محقق شده است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان  گفت: دانش‌آموزان به‌عنوان یاوران انقلاب باید در مورد ارزش‌های انقلاب تفکر کنند و یاوران انقلاب باید تریبون مردم باشند.

نیک‌سرشت ابراز کرد: همایش ۱۶۰۰ نفری یاوران انقلاب تجلی عینی از منویات امام راحل است و دانش‌آموزان در آینده سازندگان اصلی ایران هستند و دانش‌آموزان  در آینده کشور می‌توانند مؤثر باشند. 

وی افزود: هر عاملی که باعث به وجود آمدن یک پدیده می‌شود باید به خوبی بررسی و مطالعه دقیق شود و  نبود آزادی اندیشه، بیان، فضای سیاسی ازجمله عوامل بروز انقلاب بوده است.

کد مطلب 4222181

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