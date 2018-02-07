به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی اظهار داشت: مردم کشورهای منطقه خلیج‌فارس حضور نامشروع کشورهایی که به دنبال منافع خودشان هستند و منافع سایرکشورها را تهدید می‌کنند، نمی‌پسندند؛ ما از لحاظ حقوقی، این منفعت‌طلبی‌ها را مردود می‌دانیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان مرزبانان این منطقه و جایگاه حقوقی‌مان از مجامع بین‌المللی و سازمان ملل می‌خواهیم موضوع کشورهای ثالثی که با اهداف شوم به منطقه خلیج‌فارس می‌آیند از لحاظ حقوقی و ترک منطقه پیگیری کنند زیرا این موضوع جزء مطالبات جدی جمهوری اسلامی ایران است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: از لحاظ حقوقی، منفعت‌طلبی‌های کشورهای ثالث و حضور شناورهای جنگی آن‌ها در آب های منطقه را مردود می‌دانیم و طی مذاکراتی،کشورهای منطقه نیز بر این امر اتفاق‌نظر دارند.

اختلاف و نفاق محصول حضور کشورهای ثالث در منطقه

سردار رضایی، ارتباط ملت‌های همسایه را ارتباطی دیرینه، تاریخی و دینی دانست و بیان کرد: در راستای ارتقاء امنیت کشورهای همسایه، مذاکراتی با گارد ساحلی قطر، امارات و عمان داشته‌ایم و خواسته قانونی کشورهای منطقه از سازمان ملل این است که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

وی، ایجاد اختلاف و نفاق را محصول حضور کشورهای ثالث در منطقه خواند و ادامه داد: حمله به یمن و کشتارهای غیرانسانی بخشی از نفاقی است که کشورهای ثالث در منطقه ایجاد کرده‌اند.

افزایش ۹۹ درصدی مقابله با قاچاق و کشفیات کالاهای هدف

فرمانده مرزبانی ناجا، عملکرد دریابانی استان هرمزگان را مثبت و شایسته اعلام کرد و ابراز داشت: مقابله با قاچاق به خصوص کالاهای هدف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سردار رضایی، ارتقاء مهارت های مرزبانان، آمادگی عملیاتی و استفاده بهینه از امکانات در راستای راهبردهای اعلامی را از دیگر دستاوردهای مرزبانی استان هرمزگان عنوان کرد و افزود: هدف‌گذاری که در بحث مقابله با قاچاق در سطح کشور انجام شده در استان هرمزگان به خوبی مدیریت می‌شود و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته که در اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.

شناورهای دریایی و سیستم‌های راداری هرمزگان تقویت می‌شوند

فرمانده مرزبانی ناجا، تقویت شناورها و تجهیزات دریابانی به خصوص در رده‌های ماموریتی استان را از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ عنوان کرد و ادامه داد: با ارتقاء تعداد شناورهای دریابانی در راستای برنامه ششم توسعه، تحولی اساسی را در حوزه دریابانی هرمزگان شاهد خواهیم بود.

رضایی گفت: علاوه بر تقویت شناورهای دریایی، ورود سیستم‌های اپتیکی و راداری از دیگر اقدامات مرزبانی برای تقویت راندمان کار در فرماندهی دریابانی استان است که بخشی از این تجهیزات در نیمه دوم سال ۹۶ و بخشی نیز تا نیمه اول سال ۹۷ عملیاتی می‌شود.

وی کاهش ترددهای غیرمجاز در آب‌های سرزمینی را نشان از همراهی مردم با مرزبانی دانست و گفت: رعایت قانون و مقررات مرزی توسط مرزنشینان کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی و جرایم مرزی را به دنبال دارد اما درعین حال با قانون‌شکنان و کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه اقتصاد کشور را هدف قرار دهند، طبق قانون برخورد می‌شود.

فرمانده مرزبانی ناجا تاکید کرد: همچنین با کسانی که در مناطق مرزی مبادرت به قاچاق کالا ، موادمخدر و کالاهای ضدفرهنگی کنند طبق اختیارات‌ به شدت برخورد خواهیم کرد.