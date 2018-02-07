لزوم توجه به ظرفیت های داخلی تولید لباس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فضیلت، ظهر چهارشنبه، در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی- ایرانی استان گلستان، اظهار کرد: جشنواره مد و لباس در کشور پیشینه زیادی ندارد و جزو پدیده های فرهنگی و هنری تازه تأسیس است.

وی با بیان این که به خاطر جوان بودن این هنر جا برای ورود بسیاری از ظرفیت ها خالی است، ادامه داد: موضوع پوشش در هر جامعه ای معرف هویت جامعه بوده و این موضوع از معیارهای با سطح تراز فرهنگی به حساب می آید.

فضیلت گفت: نقشی که پوشش به لحاظ ساختار و ترکیب رنگ می تواند در ایجاد نشاط و خودباوری و تقویت و تثبیت هویت در نسل جوان داشته باشد، اهمیت آن را دوچندان می کند.

وی با ابراز رضایت از رشد قابل ملاحظه طرح ها نسبت به سال گذشته، افزود: ۵۰۸ اثر در سال ۹۵ به دبیرخانه رسید که این عدد امسال ۶۰۵ اثر است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار کرد: این تعداد طرح سرمایه گرانقدری برای مد و لباس استان به حساب می آید و البته این تنها گام اول است و امیدواریم به همت و همگرایی سایر ارگان های مربوط ظرفیت دائمی در حوزه مد و لباس، حداقل در مرکز استانف ایجاد کنیم.

فضیلت اضافه کرد: برگزاری جشنواره و به نمایش درآمدن آن در زمان محدود نمی تواند در جریان سازی مد و لباس نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی مد و لباس

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلایم استان گلستان گفت: باید برای گفتمان سازی با لباس خودی از ظرفیت های علمی و پژوهشی، رسانه ها، دستگاه های اجرایی، بازار و غیره استفاده کرد تا به عنوان گام حداقلی فروشگاه دائمی در استان داشته باشیم.

فضیلت تصریح کرد: ظرفیت مد و لباس در بخش طراحی و الگو محدود به آثار رسیده نیست بلکه ممکن است تعداد قابل توجهی شرایط حضور برای این دوره را نداشتند.

وی گفت: بهترین آثار را در زمینه پوشش تولید می کنیم اما متأسفانه به هر دلیلی، رضایت به استفاده از اجناس خارجی می دهیم در این صورت حلقه واسط بین تولید کننده داخلی و خریدار از بین می رود.

فضیلت با بیان این که این مسأله را باید با دید ملی نگریست، ادامه داد: برای حل این مشکل همت ملی و گفتمان سازی نیاز است.

وی همچنین در پایان به ۹۲ جلد عنوان کتاب در زمینه رشته طراحی و صنعت مد و لباس توسط خانم محمدی اشاره کرد و گفت: این نشان دهنده ظرفیت هایی است که در این رشته وجود دارد و باید از آن استفاده شود.

در ادامه ابوالفضل عامری، رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان، اظهار کرد: همانطور که لباس مادی و پوشش برای حفاظت نیازمندیم برای پوشش تقوا نیاز به معنویت در کنار مادیت وجود دارد.

وی با بیان این که دو کارکرد حفظ حرمت انسان و زیباشناختی و هویت انسان مجموعه ای از مسائل به هم پیوسته است، ادامه داد: بحران هویت زمانی روی می دهد که هر شخص تمایل دارد که هویت خاص داشته باشد.

عامری گفت: در هویت ایرانی مباحث خاصی از زمان های گذشته مطرح است، گروهی با تکیه بر ایران باستان و گروه دیگر با نفی ایران باستان سخنان خویش را مطرح می کنند اما آن چیزی که مهم است رسوم و فرهنگ مثبت است.

وی افزود: در هویت دینی، شخص، هویت خود را از دین می گیرد، این هویت دینی نتیجه کارکردهای بسیاری است که به رویکرد مثبت به آینده و وحدت اعتقادی می انجامد.

عامری نقش آموزش فرهنگ تاریخ سرزمین، فرهنگ از طریق رسانه های گروهی و الگوسازی بومی به جای الگوی های غربی را در این زمینه لازم برشمرد.