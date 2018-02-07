کشف حدود ۵ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری "در این رابطه گفت: ماموران کلانتری ۲۳ تعاون در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو پژو پارس در امر توزیع موادمخدر فعالیت دارد، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از چندین روز کار اطلاعاتی شبانه روزی خودرو مذکور را در شهرک رودکی مشاهده و پس از مدتی تعقیب و گریز و استفاده از موانع بازدارنده آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: پس از بازرسی دقیق از خودرو مذکور ۴ کیلو ۸۲۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ براری اظهارداشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کشف ۳۹ فقره سرقت منزل

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک باند بزرگ سرقت منزل و کشف ۳۹ فقره سرقت از این باند خبر داد.

سردار "منوچهر امان اللهی" در این رابطه گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه به واسطه اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یک باند بزرگ سرقت در شهر کرمانشاه با خبر شدند و انهدام آن را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند یک زن و ۴ مرد بودند، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصدهای اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های نامحسوس اعضای این باند را شناسایی و آنان را پس از انجام یک فقره سرقت شبانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سه نفر از اعضای این باند ساکن دیگر استان های کشور هستند، اظهارداشت: متهمان با استفاده از شگردهای مخصوص خود به صورت شبانه اقدام به سرقت از منازل شهروندان می کردند.

به گفته سردار امان اللهی اعضای این باند در بازجویی های تخصصی به ۳۹ مورد سرقت منزل به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتراف کرده که مالبختگان این سرقت ها نیز شناسایی شده اند.

وی اعلام کرد: متهم به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند.

دستگیری سارق حرفه ای سیم برق

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از دستگیری سارق حرفه ای سیم برق و کشف ۷ فقره از این نوع سرقت خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم برق، بررسی موضوع با هدف کشف این سرقت ها در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب افزود: با حضور پررنگ و اثر بخش پلیس سارق حرفه ای و سابقه دار در ارتباط با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ سرتیپ نیا گفت: متهم که از سارقان سابقه دار سرقت سیم برق بود، در بازجویی های پلیسی به ۷ فقره سرقت کابل و سیم برق در شهر اسلام آبادغرب اعتراف کرد.

وی عنوان کرد: این متهم پس از تحویل به مقام قضائی با قرار وثیقه مناسب روانه زاندان مرکزی اسلام آبادغرب شد.

دستگیری عامل کلاهبرداری بیش از ۳ میلیارد ریالی در روانسر

جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبرداری بیش از ۳ میلیارد ریالی در شهرستان روانسر خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در این رابطه گفت: در پی کسب نیابت قضایی در خصوص عامل کلاهبرداری بیش از سه میلیارد ریالی از طلا فروشان استان کردستان، پلیس آگاهی دستگیری فرد مورد نظر را در دستور کار خود قرارداد و با اشراف طلاعاتی واستفاده از منابع ومخبرین فرد مورد نظررا شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه ماموران در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند، ادامه داد: متهم که با شگردهای ماهرانه ای اقدام به کلاهبرداری از طلافروشان شهر کامیاران می کرد، پس از دستگیری به بزه انتسابی معترف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از مردم خواست که نسبت به پول های مبادله شده حساسیت بیشتری داشته باشند و هر گونه خبری را به پلیس اطلاع دهند.

بردباری خانواده های شهدا پشتوانه نظام است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه شهدا الگوی تمام قد ایثار هستند، گفت: صبر و بردباری خانواده های معظم شهدا پشتوانه مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

"منوچهر امان اللهی" در دیدار با خانواده شهدا به مناسبت ایام الله دهه فجر اظهارداشت: آنان که در زندان تن اسیرند از درک تفسیرشهادت عاجزند و فقط شهید می تواند، اهمیت و اعجاز شهادت را درک کند.

وی با بیان اینکه خون شهیدان ایران اسلامی امتداد خون پاک شهدای کربلاست، گفت: همه عالم جلوه خداست و همه به سوی او بر خواهند گشت سعادت را شهدا بردند و آن امانتی را که خداوند به آنها داده بود، یعنی جانشان را تقدیم کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در برابر ملتی شهادت طلب، هیچ قدرتی توان مقابله ندارد، اظهارداشت: ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان با تمسک به آموزه های دینی و راه شهدا محقق می شود و ملتی که آرزوی شهادت کند، در برابر دشمن خوف ندارد.

سردار امان اللهی جایگاه خانواده معظم شهدا را بسیار بالا و ارزشمند دانست و افزود: سرافرازی این ملت به برکت خون شهدا و دعای خانواده های آنان است.

وی عزت، تعهد و اخلاص را از ویژگی های بارز خانواده های معظم شهدای عنوان و تصریح کرد: صبر و بردباری خانواده های معظم شهدا پشتوانه مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

کشف موادمحترقه در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از یک میلیون و ۶۱۳ هزار عدد مواد محترقه قاچاق خبر داد.

سردار"منوچهر امان اللهی" گفت : در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله بزرگ مواد محترقه از مرزهای غربی به استان های مرکزی کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات محل اختفای ۲ نفر از اعضاء باند را در شهرک دولت آباد شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی آنان را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ماموران پس از بررسی مخفیگاه متهمان یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۷۶ عدد انواع مواد محترقه قاچاق کشف کردند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی دیگر اعضا باند همچنان ادامه دارد، گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

قرآن راهگشای مشکلات فرهنگی جامعه است

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان آموزه های قرآن کریم را، راهگشای مشکلات فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: قرآن باید در همه زوایایی زندگی مردم نهادینه شود.

حجت الاسلام "سید ابراهیم حسینی" در محفل انس با قرآن کریم نیروهای مسلح که در نمازخانه ستاد انتظامی استان برگزار شد، اظهارداشت: تحول فرهنگی در جامعه نیازمند بهره گیری از قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) و برنامه ریزی های کاربردی کارشناسان علوم اسلامی است.

وی ادامه داد: نشر معارف قرآنی دربین آحاد مردم ودر سطوح مختلف می تواند یک حرکت بی نظیر در راستای احیاء فرهنگ اسلامی در جامعه باشد که مسئولان فرهنگی باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه اضافه کرد: قرآن آموزی و مسابقات قرآنی مقدمه ورود مفاهیم معنوی و انسانی به زندگی مردم و این فرصت های الهی را باید مغتنم شمرد.

حجت الاسلام حسینی گفت: گسترش و اشاعه سبک زندگی اسلامی، پرهیز از تجمل گرایی و نهادینه کردن فرهنگ قناعت در جامعه از مسیر عمل به موازین قرآن کریم می گذرد.

وی اظهار کرد: اساس نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه فرهنگ اصیل اسلام و قرآن و اهل بیت (ع) پایه گذاری شده، به همین منظور باید تلاش کنیم با همکاری دستگاه های فرهنگی زمینه توسعه هرچه بیشتر این فرهنگ ارزشمند را فراهم کنیم

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه افزود: نباید فراموش کرد که مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب تنها با نهادینه کردن مبانی قرآن کریم در جامعه محقق می شود.

در پایان این مراسم از قاریان برتر نیروهای مسلح در استان کرمانشاه و خانواده شهدا تقدیر به عمل آمد.