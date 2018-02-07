۴۶۰۰ خانوار مددجو در بهمن ماه صاحب خانه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان با اعلام اینکه چهار هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در بهمن ماه به مددجویان واگذار می شود گفت: دو هزار و ۹۵۰ واحد از این تعداد مربوط به مددجویان روستایی و هزار و ۶۵۰ واحد نیز برای مددجویان شهری است.

وی افزود: بیشترین واحدهای مسکونی روستایی در استان های سیستان و بلوچستان، گیلان و خراسان رضوی و بیشترین واحدهای مسکونی شهری دراستان های قم،آذربایجان غربی و زنجان به مددجویان واگذار می شود.

مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه داد: در این مدت ده واحد ساختمان حمایتی شامل کانون فرهنگی و تربیتی برای خانوارهای تحت حمایت و بازارچه فروش محصولات مددجویان افتتاح شده است.

بازیان با اشاره به اینکه امسال ۷۰ هزار خدمت در زمینه مسکن مددجویان در شهر و روستا داده می شود گفت: از این رقم ۱۶ هزار خدمت مربوط به ساخت یا خرید خانه برای مددجویان شهری، ۹ هزار خدمت مربوط به بهسازی و مقاوم سازی منزل مسکونی مددجویان روستایی و ۴۵ هزار خدمت مربوط به تعمیر منازل مددجویان و ساخت سرویس بهداشتی، حمام، گازرسانی و حصار کشی است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار خانوار تحت حمایت فاقد مسکن هستند و مسکن ۳۵۰ هزار خانوار نیازمند مقاوم سازی، بهسازی و تعمیرات است افزود: امسال بودجه خدمات عمرانی کمیته امداد به ۷۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.