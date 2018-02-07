دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جشنواره نشریات برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در نظر دارد به منظور حمایت از نشریات دانشگاهی برای فعالیت بیش از پیش، اولین دوره از جشنواره داخلی نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را با عنوان «واژه» برگزار کند.

تنها نشریاتی می توانند در این رقابت شرکت کنند که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز داشته و در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۵ لغایت بهمن ۱۳۹۶ منتشر شده باشند.

این جشنواره شامل دو بخش آثار برگزیده و نشریات برتر هستند که آثار برگزیده در زمینه های تیتر، خبر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله، یادداشت، مقاله های سیاسی، فرهنگی و...، طرح، کاریکاتور، طنزنویسی، عکس، گرافیک و صفحه آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته و از برگزیدگان اول تا سوم در هر زمینه تقدیر به عمل خواهد آمد.

همچنین نشریات دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانی تعیین شده در موضوعات نشریه صنفی، نشریه سیاسی، نشریه فرهنگی، نشریه هنری، نشریه اجتماعی، نشریه مذهبی، نشریه ادبی، نشریه طنز و کاریکاتور، نشریه علمی و نشریه ورزشی به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته و نشریات برگزیده اول تا سوم در هر زمینه نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ است و تمام اصحاب نشریات می توانند در مدت زمان اعلام شده با تکمیل این فرم آثار خود را به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی ارسال کنند.