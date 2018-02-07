قلعه نویی: چرا وقتی AFC مرا جریمه کرد هیچکس از من دفاع نکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از بازی ذوب آهن با سایپا که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: بازی با استقلال به تاریخ پیوست. سختترین بازی ما در لیگ، فردا با سایپا است. سایپا یک تیم فیزیکی و درگیر شونده است. ما هم ذوب آهن هستیم و روند رو به رشدمان خوب است.

وی افزود: بر خلاف نیم فصل اول که نیمکت تیم خالی بود و داخل زمین شرایطمان خوب نبود، الان شرایط خوب شده است. ان شاءالله اگر فردا شرایط زمین اجاز بدهد بازی خوبی خواهیم دید.

سرمربی ذوب آهن گفت: ما مظلوم ترین تیم لیگ در بحث داوری ها هستیم. در یکی از مسابقات ما هم از یک کلمه شرم آور استفاده کردند. ما خیلی از داوری ضرر کردیم مثل بازی با سیاه جامگان. حتی یک امتیاز هم در این شرایط برای تیم های بالا و پایین جدول حساس است. خواهشمان این است که داوران تمرکز بیشتری داشته باشند. فدراسیون فوتبال باید این دو سه ماه نهایت آرامش را برای داوران ایجاد کند تا ضریب اشتباهات پایین بیاید. فدراسیون می تواند و مسئول است این کار را بکند. عمده دلیل اشتباهات مسئله اقتصادی است. ما اولین تیمی هستیم که از داوری لطمه خورده ایم. از همه بدتر آقای ملکی داوری است که ما را در حذفی نابود کرد و خنده کنان به رختکن رفت. او بدجور اشتباه کرد ولی می خندید.

قلعه نویی در خصوص ضعف ذوب آهن در پست دفاع چپ یادآور شد: ما در ساختار دفاعی باید بیشتر کار کنیم. این را قبول دارم ولی آقای ستاری یک دفاع چپ کلاسیک نبوده است. او در این مسابقه مجبوری مورد استفاده قرار گرفت ولی در تمام مسابقات مهره کلیدی بوده است. وحید بوحمدان هم بازیکن کلیدی و فداکاری است که در هر پستی خواسته ایم، استفاده کرده ایم. قبول دارم این دو بازیکن دفاع چپ کلاسیک نیستند. از اول فصل دنبال دفاع چپ کلاسیک بودیم ولی به هر دلیلی نشد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر بازی تیم های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور بی طرف، گفت: ما باید خیلی از کارها را درست کنیم. این یک قطره ای از دریا است. ۱۵ سال پیش گفتم. آرشیو مصاحبه های من هست. بعضی از مطبوعات هزار انگ به من زدند. مرا سنتی کردند و گفتند ادبیات ندارم. من ۱۵ سال پیش گفتم دنیا شده است دهکده جهانی و باید تعاملات جهانی داشته باشیم. ما هنوز در زیرساختها مشکل داریم و حتی سکوی مناسب تماشاگران نداریم. همان موقع آقای پست هاشمی طبا را گرفتند.

سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: برای بهتر شدن شرایط باید مجموعه درست باشد. اقتصاد و ارتباطات مملکت باید درست باشد و سپس برویم سراغ فوتبال. لیگ دسته اول را نگاه کنید. ما گاهی این لیگ را نگاه می کنیم تا برای سالهای بعد بازیکن پیدا کنیم. آدم وقتی این زمین ها را می بیند تعجب می کند چطور در آن فوتبال بازی می کنند.

وی سپس خطاب به یکی از خبرنگاران، گفت: شما که این سئوال را می کنید؛ بنده یک مصاحبه علیه کنفدراسیون آسیا کردم و ۵ هزار دلار جریمه شدم. نه شما و نه مسئولان فدراسیون از من دفاع نکردید. چرا شما از حق ما دفاع نکردید؟ من گفتم ایران امن ترین کشور دنیاست و چرا نباید مسابقات اینجا باشد. این حرف را زدم ولی هیچکس از من حمایت نکرد. اگر یک نفر دیگر این حرفها را می زد می شد حجت. پس شما هم در این ماجرا تاثیر داشتید!

قلعه نویی درباره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و ارزیابی اش از عملکرد ذوب آهن، گفت: نگاه اول من در آسیا این است که انگیزه داشته باشیم. البته تیم های آسیایی تا دندان مسلح هستند. تیم لخویا هم یک بودجه هنگفت دارد. ما از نظر نیروی انسانی جلو هستیم ولی از نظر مسائل مالی عقبیم. تا الان ۳۰ درصد پرداختی داشتیم. یک ماه است با بازیکنان صحبت می کنیم ومی گوییم بالاخره پول می آید.

سرمربی ذوب آهن با اشاره به مشکلاتی که تیم های تحت هدایتش داشته اند، ادامه داد: نمی دانم چرا؛ روی پیشانی من نوشته سیزدهمی استقلال، نهمی استقلال، تعلیق تیم ملی، مشکلات کمپ استقلال و مسائلی از این دست. در این شرایط می ماند انگیزه و توکل. به گروهمان خوشبینم چون بازیکنانمان انگیزه دارند.

سرمربی ذوب آهن درباره اینکه گفته می شود موتور تیم هایش دیر روشن می شود، گفت: اصلا این‌طور نیست.

وی درباره اینکه علی دایی هم در نشست خبری گفته بود داوری ها از تیمش ۱۰ امتیاز گرفته و حالا شما هم به مشکلات و اشتباهات داوری معترض هستید، تاکید کرد: با قاطعیت می گویم داوری ما از فوتبالمان جلو است به هزار دلیل. یکی از دلایل اشتباهات داوری مسائل اقتصادی است. اینجا پول داوران را سر موقع نمی دهند. همین داوران در بازی های بین المللی با چه کیفیتی سوت می زنند ولی زیرساختهای داوری ما در حد مسائل فنی نیست.

سرمربی ذوب آهن درباره آشتی با مهدی رحمتی و صحبت در برنامه نود که نشانه هایی از آشتی با منتقدانش را دارد، گفت: من این روزها را می دیدم. فردوسی پور زمانی که پایم را جراحی کردم به خانه ام آمد. به او گفتم راهی که می روی اشتباه است. می توانست برنامه نود بهتر باشد. چرا نباید از فوتبال لذت ببریم. چرا ما نباید از فوتبال و برد و باخت لذت ببریم؟ داریم راه را اشتباه می رویم. عادل می توانست برنامه اش همانطور و با همان اهداف ادامه پیدا کند و بهتر از این باشد. حالا او راه دیگری را انتخاب کرد.

وی افزود: علی کریمی یک سرمایه است ولی این رفتارها درست نیست. می خواستم به کریمی زنگ بزنم و صحبتهایی با او داشته باشم. کاری کنیم همه از فوتبال لذت ببریم. درباره رحمتی هم باید بگویم وظیفه ام است. نمی توانم چشمم را روی بعضی مسائل ببندم. خیلی هم از این نظر آسیب دیدم ولی اینها مثل بچه های ما هستند. وقتی او خودش می آید حتما به یکسری مسائل پی برده است. همه وظیفه داریم به فوتبال کمک کنیم تا تماشاگر از فوتبال لذت ببرد. خیلی هزینه داده ام ولی خوشحالم در خیلی از مسائل ۱۰ سال جلوتر بودم. برنامه نود خیلی به فوتبال کمک کرده است ولی در سه چهار سال اخیر به سمتی رفت که ضرر کرد.

قلعه نویی در پایان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه توصیه ای برای علی کریمی دارد؟ گفت: من نمی توانم به کریمی توصیه داشته باشم. کریمی یکسری اعتقاداتی دارد که می خواهد حرفهایش را بزند ولی او باید طوری حرف بزند که مخاطب حرفش را قبول کند. ان شاءالله کریمی آرامش بیشتری داشته باشد. اینرا می گویم امیدوارم به کسی بر نخورد. همیشه بهترین مربیان دنیا هافبک های بازیساز بوده اند. کریمی هم می تواند از بهترین مربیان خوب باشد مثل پروین و گواردیولا. کریمی می تواند از بهترین مربیان ایران بشود و حیف است این نسل از دست برود. یک روز در سئول ۱۳ بازیکن را کنار گذاشتند و بعد از آن یک خلاء ایجاد شد. کریمی ها، مرفاوی ها آینده فوتبال هستند. من در فوتبال خیلی اذیت شدم چون می خواستم حرف حق بزنم. ولی الان می گویم آقای کریمی آرامش بیشتری داشته باش و حرفت را با آرامش بیشتری بزن و در اتاق دربسته با تاج و ساکت حرفهایتان را بزنید و بعد اگر بازهم به نتیجه نرسیدید طوری حرف بزنید که فوتبال ضرر نکند.