برگزاری همایش بین المللی نهضت جهانی امام روح الله درخراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی،اظهار کرد: همایش بین المللی نهضت جهانی امام روح الله بیست و ششم بهمن ماه در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این همایش تاثیر اندیشه و تفکر امام خمینی (ره) در جهان اسلام تبیین می شود، افزود: در این همایش از مبلغین جهان اسلام همچون کشورهای پاکستان، بحرین، یمن، سوریه و عراق دعوت خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این همایش نمایش تاثیر تفکر و اندیشه امام در انقلاب اسلامی و انتقال تجربیات انقلاب است، گفت: باید همواره خود را قسمتی از زنجیره جهان مقاومت بدانیم و از جهان اسلام جدا نباشیم.

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه های تخصصی و استفاده از تجربیات مبلغین و فعالین جهان اسلام در حوزه مساجد از دیگر برنامه های این همایش خواهد بود، عنوان کرد: مستند بین المللی در مسیر پاکی ها نیز با همکاری اداره کل اوقاف، حوزه هنری استان و فعالین کشور پاکستان تولید شده نیز رونمایی خواهد شد.

رونمایی از گرافیک و پوستر انقلاب ۵۷ ریشتر

وی با اشاره به رونمایی از گرافیک و پوستر انقلاب ۵۷ ریشتر که نماد تفکر امام خمینی (ره) در جهان اسلام است، بیان کرد: این پوستر با رویکرد مسجد، هسته مقاومت طراحی شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بدنه و قوت مردمی جریان انقلاب در کشور و استان قوی است لذا امیدواریم به هدف اصلی خود که اقامه نماز در مسجدالاقصی است، برسیم، اظهار داشت: در آستانه دهه فجر سال آینده همایش بزرگ تری در حوزه ملی و بین المللی برگزار خواهیم کرد.

حجت الاسلام روح الله نوری، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه باید ظرفیت های موجود منطقه را شناسایی کنیم، اظهار کرد: جریان زیبای اربعین که مظهر تجلی و عظمت است یکی از ظرفیت های بزرگ جهان اسلام به شمار می آید.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه سازی ظهور امام عصر (عج) را فراهم کنیم، افزود: خوشبختانه امروز بینش امام خمینی (ره) بدون هیچ هزینه ای در ملت ها رسوخ کرده است.

وی با بیان اینکه باید با اندیشه جهانی یعنی مساجد پرچم وحدت، مقاومت و آزادی قدس شریف را برافراشته کنیم، گفت: امروز در دنیا شاهد این هستیم که آزادی خواهان اسلام ناب محمدی را در امام خمینی (ره) می بینند.