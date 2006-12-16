نتایج یکصد و چهل و سومین نشست اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بیانیه پایانی نشست سازمان کشور های صادر کننده نفت با اشاره به چشم انداز آینده بازار نفت و وضعیت عرضه و تقاضا در سال 2007 یادآور شده است اوپک به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا تولید کنونی اعضای خود را حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش می دهد که این تصمیم از ابتدای فوریه سال 2007 میلادی (12 بهمن ماه) اجرایی خواهد شد.

بنا به گزارش های رسیده از این اجلاس بیشتر وزیران نفت اوپک نگرانی خود را در مورد مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی درمقایسه با میزان تقاضا و افزایش ذخیره سازی نفت در کشورهای مصرف کننده اعلام کردند.

از سوی دیگر به دنبال تصمیم اوپک برای کاهش تولید بهای نفت نیز در روزهای پایانی هفته گذشته در بازار آسیا افزایش یافت و هر بشکه نفت خام شیرین سبک پایه بورس نیویورک برای تحویل درماه ژانویه در معاملات بعد از ظهر جمعه در بازار آسیا با 10 سنت افزایش، بشکه ای 62 دلار و 12 سنت معامله شد.

در همین حال هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز برای تحویل در ماه ژانویه در معاملات روز جمعه بشکه ای 62 دلار و 12 سنت رسید که نسبت به روز پنجشنبه 79 سنت افزایش داشت.

در بیانیه پایانی اجلاس اوپک همچنین با پیش بینی این رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی علی رغم تداوم از سرعت کمتری نسبت به سال 2006 برخوردار خواهد بود آمده است اگرچه تقاضای جهانی برای نفت در سال آینده میلادی حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز افزایش یابد اما این میزان تقاضا با بهره برداری از پروژه های افزایش ظرفیت تولید کشورهای غیر اوپک تا حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز جبران خواهد شد.

این بیانیه تاکید دارد اوپک با در نظر گرفتن تمام عوامل به منظور حفظ ثبات در بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بیش از هر چیز تامین منافع عرضه کنندگان و مصرف کنندگان را به طور مساوی مد نظر دارد.

در بیانیه اوپک همچنین بر ضرورت بررسی و تحت نظر گرفتن بازار شرایط بازار در ماه های آینده بیش از هر زمان دیگری تاکید و اعلام شده است: نشست عادی آینده اوپک در 15 مارس 2007 میلادی (24 اسفند 1385) در وین برگزار خواهد شد.

براساس این بیانیه تمام اعضای اوپک بر اساس ماده 7 اساسنامه این سازمان با پیوستن کشور آفریقایی آنگولا به اوپک به عنوان عضو دوازدهم موافقت کردند. این تصمیم از ابتدای ژانویه 2007 میلیادی (12 دی ماه 1385) عملی خواهد شد.

دراین اجلاس همچنین با موافقت اعضای کنفرانس، عبدالله سالم البدری، نامزد لیبی به عنوان دبیر کل اوپک برای سه سال آینده انتخاب شد که انجام وظیفه در این سمت را از ابتدای ژانویه سال 2007 میلیادر آغاز خواهد کرد. کنفرانس در عین حال موافقت کرد که سومین نشست سران اوپک در سال 2007 میلادی در عربستان سعودی برگزار شود.

افزون بر وزیران نفت اعضای سازمان اوپک، وزیران نفت آنگولا، عمان و سودان و نیز نمایندگانی از کشورهای مصر و مکزیک نیز در یک صد و چهل و سومین نشست این سازمان در ابوجا، حضور داشتند.