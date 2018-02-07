رشد ۲۲ درصدی زایمان طبیعی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دارابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی و بهداشت بی‌نیاز از تمامی پزشکان خارجی شدیم اظهار کرد: اکنون در دورترین روستاها پزشک داریم و هیئت پزشکی ایران از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌الملل برخوردار است.

وی با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ۱۵۳ رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، فوق دکتری، فوق تخصص، فلوشیپ و PHD پذیرش دانشجو داریم افزود: همچنین از زمانی که مجوز پذیرش دانشجویان خارجی صادر شده تعداد ۶۰ نفر در مقاطع تکمیلی و ۲۵۰ نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی ثبت نام شده‌اند که به مشغول تحصیل هستند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت خدمات شایانی در نقاط مختلف استان به‌ویژه مناطق حاشیه شهر ارائه شده گفت: سطح خدمات پس از اجرای طرح تحول سلامت رشدی ۶۰ درصدی داشته است . در حال حاضر۸۵۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم که پس تهران بالاترین میزان را داریم.

وی بیان کرد: در حوزه درمان بیشترین تعداد متخصصان را از تهران گرفتیم و ۷۳ متخصص جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدند و به لحاظ پزشک عمومی بی‌نیاز هستیم و تنها در تعداد محدودی از تخصص‌ها نیازمند متخصص هستیم.

دارابی خاطرنشان کرد: اجرایی کردن سیستم ارجاع بیمار در کاهش هزینه‌ها، طبابت صحیح و جلوگیری از اعزام بی‌رویه به شهرها موثر است و امیدواریم دولت همت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه مواد غذایی ۸۵۰ واحد تولید کننده استان تحت نظارت هستند تا غذای سالم در سفره مردم باشد، گفت: در حوزه دارو هم این نظارت‌ها انجام می‌شود و از همکاری شرکت‌های دارویی هم که مطالبات زیادی دارند تشکر می‌کنیم و این وعده را می‌دهیم که بخش دیگری از مطالباتشان به‌زودی پرداخت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در بحث زایمان طبیعی رشدی ۲۲ درصدی و در حوزه سزارین نیز کاهش چشمگیری داشته‌ایم. همچنین موضوع سقط‌های غیرقانونی باید از سوی پزشکی قانونی پاسخ داده شود.

دارابی در ادامه گفت: سازمان انتقال خون مجموعه‌ای مستقل بوده و زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، اما جلسه‌ای با وزیر و رئیس این سازمان جهت پیگیری وضعیت ساختمان سناباد که ۸ سال است که رها شده برگزار شد و پیشنهاد فروش این ملک و خرید ملکی جدید در موقعیتی بهتر مطرح شد. اداره کل انتقال خون خراسان رضوی خون مورد نیاز ۵۸ بیمارستان استان را رایگان تامین می‌کند و معتقدیم که به جز موارد اورژانسی باید هزینه‌های خون و فرآورده خونی از بیمار دریافت شود تا بخشی از بودجه این مجموعه تامین شود و در این رابطه نیازمند تصویب قانونی از سوی مجلس هستیم و معتقدیم که کندی حرکت به دلیل عدم اقدام جدی مسئولان کشوری این مجموعه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از بیمه سلامت ۵۸۰ میلیارد تومان و ۲۲۰ میلیارد تومان هم از تامین اجتماعی طلبکار هستیم؛ در دولت‌های نهم و دهم هیچ آمبولانسی به دانشگاه داده نشد و دولت یازدهم ۱۲۰ آمبولانس اختصاص داد و ۵ آمبولانس دیگر هم تا پایان سال تخصیص می‌یابد و ۲۰ تا ۳۰ دستگاه دیگر هم از سوی وزارتخانه تا پایان فروردین ماه سال ۹۷ به مشهد داده خواهد شد.

دارابی گفت: در بحث بحران زلزله و سفرهای نوروزی وضعیت بحرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برطرف شد و نوسازی‌های بیمارستان‌های امدادی، طالقانی، قائم(عج) و امام رضا(ع) تکمیل شد و بیمارستان هاشمی‌نژاد هم در صورت تامین بودجه ۱۵ ماهه انجام می‌شود و دستورالعمل کشیک‌های ویژه نوروزی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای کمک به بخش سلامت استاندار خراسان رضوی قول ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در مناطق حاشیه شهر و اختصاص فضای درمانی به مساحت ۲۰ هکتار در هاشمیه را به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است که در بحث اختیارات دولتی کوتاهی نشده و اجرای این طرح‌ها نیازمند ورود سرمایه‌گذاران است.

وی اظهارکرد: در حوزه پیش بیمارستانی مرکز جدید پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری راه‌اندازی شد .در حوزه بیمارستانی نیز ۶ بیمارستان اضافه شد که ۴ مورد آن راه‌اندازی شده و ۲ مورد دیگر در حال افتتاح است و یک مرکز هم به زودی در باخرز افتتاح می‌شود.