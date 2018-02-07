۳ طرح صنعتی و تولیدی در شهرستان رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح تولیدی و صنعتی با بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار با حضور سید محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان رودسر به بهره برداری رسید.

بهره برداری از سیزدهمین واحد سردخانه دو منظوره در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۴۰ متر، صنایع بسته بندی و درجه بندی میوه و سبزیجات ۱۵ هزار تنی و دیگری تولیدی پوشاک و البسه، چادر مسافرتی، امدادی، لباس و کار از جمله این پروژه های بود.

گفتنی است با بهره برداری از این طرح ها برای ۶۱ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شد.

همچنین برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.