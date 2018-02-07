مشکلات زیست محیطی زندگی خوزستانی ها را مشقت آور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری در مراسم افتتاح طرح های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه دولت کارهای بزرگی در بخش بهداشت و درمان انجام داده است، اظهار کرد: با افتتاح این مراکز، خدمات پایه ای در بخش های مختلف به مردم ارائه می شود و در خلال ایام دهه فجر طرح ها زیادی افتتاح شد.

وی در ادامه با اعلام این خبر که در مجموع ۵۳ مرکز افتتاح و ۱۷ مورد در حوزه بهداشت و مابقی در حوزه آموزشی و پژوهشی است، افزود: بیش از این باید به مردم خدمات رسانی کرد چون ثابت کردند که در شرایط مختلف از کلیت نظام حفاظت و در تمام نقاط شاهد شهادت افرادی بودیم که برای کلیت نظام تلاش بسیار داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه استان زرخیر خوزستان شرایط بسیار مفیدی برای تولید دارد، تصریح کرد: عمده ترین شرکت های تولید کننده که به اقتصاد کشور جهت می دهند در این استان فعال هستند و انتظار داریم تا با توجه به وجود این ظرفیت ها در خوزستان، مسئولان نگاه ویژه ای به استان داشته باشند.

نظری با اشاره به مسائل و مشکلات زیست محیطی استان خوزستان بیان کرد: مشکلات مختلف زیست محیطی از جمله ریزگرد ها، باران هایی که سبب مشکلات تنفسی شده و خشکسالی تا حدودی باعث ایجاد مشقت و زحمت برای مردم شده است.

وی با اشاره به تولید ۹۶ درصد نفت کشور در خوزستان اضافه کرد: همچنین ۶۰ درصد برق کشور در خوزستان تولید می شود و این نشان دهنده جایگاه استان در کشور است؛ بنابراین باید شرایط بهتر برای مردم ایجاد شود تا در استان خود دچار مشکل نباشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت تمام تلاش بسیاری را در بخش سلامت متمرکز کرده از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا کارهایی که در حوزه درمان و سلامت کاسته شده را پیگیری کنند.

نظری یادآور شد: منطقه صفحه دو با توجه اینکه از مناطق محروم است؛ بنابراین پرداختن به مسائل درمانی این مناطق ماندگاری در این مناطق را بیشتر می کند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر بخش بهداشت مورد توجه قرار بگیرد و مردم بتوانند بیشتر بتوانند از خدمات استفاده کنند، قطعا شاهد بیماری های کمتری خواهیم بود.



