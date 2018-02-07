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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

فرمانده قرارگاه غدیر نیروی زمینی:

اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات است

اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات است

ساری - فرمانده قرارگاه غدیر نیروی زمینی سپاه تنها راه برون رفت از مشکلات موجود را اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیت های داخلی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار ظهر چهارشنبه در مراسم دهه فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: منتظر واقعی امام عصر(عج) کسی است که با تمام وجود به تقویت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بپردازد زیرا که خداوند متعال اراده فرموده است هر کاری را با اسباب و وسایل خاص آن انجام دهد؛ به همین دلیل شیعیان واقعی علی بن ابیطالب (ع) باید در همه زمینه ها الگو و پیشتاز باشند.

این فرمانده ارشد نظامی افزود: جمهوری اسلامی به دلیل منطق محکم و جهت گیری های ارزشی در منطقه و جهان مورد حقد و کینه استکبار جهانی قرار دارد و مشکلات موجود در جامعه  نیز ناشی از فشار بی امان و همه جانبه دشمنان است و تنها راه برون رفت از این شرایط، اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیت های داخلی است.

سردار شالیکار افزود: اگر اراده جمعی ملت بزرگ و تاریخ ساز ما بر هر مسئله ای متمرکز شود مطمئنا آن مشکل و معضل تسلیم اراده این ملت می شود، همانگونه که در دوران دفاع مقدس اراده ملت و رزمندگان اسلام بر صدام و حامیان جهانی او پیروز شد و حماسه دفاع مقدس در کنار حماسه عاشورای ۶۱هجری جاودانه گشت.

مشاور عالی ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۶ دنیا را شگفت زده خواهد کرد و آحاد ملت حماسه ساز در سراسر این کشور مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و فتنه گران و ایادی استکبار جهانی خواهند کوبید و این حضور شکوهمند نشان خواهد داد که این ملت تا چه حد به آرمان های انقلاب اسلامی و پیگیری اهداف ایثار گران و رزمندگان اسلام پایبند است.

فرمانده قرارگاه غدیر با اشاره به شکست طرح های منطقه ای و جهانی آمریکا، صهیونیزم و آل سعود، گفت: نباید توقع داشت که چنگ و دندان آمریکا و کفتارهای تکفیری در عراق و سوریه و لبنان درهم شکند و آنها هیچ اقدامی علیه ملت ایران انجام ندهند؛ مسلماً دشمنان شکست خورده طرفدار ایجاد آشوب و هرج و مرج در این کشورند اما به لطف خدا نقشه های شوم آنها نقش بر آب خواهد شد.

سردار شالیکار در پایان ضمن توصیه به مسئولان و دست اندرکاران گفت: ملت ولی نعمت ماست ، باید درد و رنج ناشی از بیکاری جوانان و سختی معیشت طبقات آسیب پذیر را با تمام وجود درک کنیم و شبانه روز برای رفع مشکلات و ایجاد رضایتمندی در مردم بکوشیم و بدانیم امروز سنگر خدمت به مردم از سنگرهای دوران دفاع مقدس بسیار مهمتر است.

کد مطلب 4222223

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