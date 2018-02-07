اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار ظهر چهارشنبه در مراسم دهه فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: منتظر واقعی امام عصر(عج) کسی است که با تمام وجود به تقویت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بپردازد زیرا که خداوند متعال اراده فرموده است هر کاری را با اسباب و وسایل خاص آن انجام دهد؛ به همین دلیل شیعیان واقعی علی بن ابیطالب (ع) باید در همه زمینه ها الگو و پیشتاز باشند.

این فرمانده ارشد نظامی افزود: جمهوری اسلامی به دلیل منطق محکم و جهت گیری های ارزشی در منطقه و جهان مورد حقد و کینه استکبار جهانی قرار دارد و مشکلات موجود در جامعه نیز ناشی از فشار بی امان و همه جانبه دشمنان است و تنها راه برون رفت از این شرایط، اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیت های داخلی است.

سردار شالیکار افزود: اگر اراده جمعی ملت بزرگ و تاریخ ساز ما بر هر مسئله ای متمرکز شود مطمئنا آن مشکل و معضل تسلیم اراده این ملت می شود، همانگونه که در دوران دفاع مقدس اراده ملت و رزمندگان اسلام بر صدام و حامیان جهانی او پیروز شد و حماسه دفاع مقدس در کنار حماسه عاشورای ۶۱هجری جاودانه گشت.

مشاور عالی ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۶ دنیا را شگفت زده خواهد کرد و آحاد ملت حماسه ساز در سراسر این کشور مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و فتنه گران و ایادی استکبار جهانی خواهند کوبید و این حضور شکوهمند نشان خواهد داد که این ملت تا چه حد به آرمان های انقلاب اسلامی و پیگیری اهداف ایثار گران و رزمندگان اسلام پایبند است.

فرمانده قرارگاه غدیر با اشاره به شکست طرح های منطقه ای و جهانی آمریکا، صهیونیزم و آل سعود، گفت: نباید توقع داشت که چنگ و دندان آمریکا و کفتارهای تکفیری در عراق و سوریه و لبنان درهم شکند و آنها هیچ اقدامی علیه ملت ایران انجام ندهند؛ مسلماً دشمنان شکست خورده طرفدار ایجاد آشوب و هرج و مرج در این کشورند اما به لطف خدا نقشه های شوم آنها نقش بر آب خواهد شد.

سردار شالیکار در پایان ضمن توصیه به مسئولان و دست اندرکاران گفت: ملت ولی نعمت ماست ، باید درد و رنج ناشی از بیکاری جوانان و سختی معیشت طبقات آسیب پذیر را با تمام وجود درک کنیم و شبانه روز برای رفع مشکلات و ایجاد رضایتمندی در مردم بکوشیم و بدانیم امروز سنگر خدمت به مردم از سنگرهای دوران دفاع مقدس بسیار مهمتر است.