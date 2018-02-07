ریشه نارضایتی مردم اقتصادی نیست/ توصیه به خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی خمینی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های استان قم اظهار کرد: زندگی امروز ما از نظر اقتصادی بهتر از دهه ۶۰ است و اگر زندگی کوپنی و شرایط سخت زندگی در کشور جنگ زده به درستی برای جوانان تعریف شود تعجب خواهند کرد.

وی افزود: وضع اقتصادی اقشار فرودست کنونی از وضع قشر متوسط دهه ۶۰ بهتر است.

نوه حضرت امام خمینی(ره) با بیان این سئوال که چرا امروز این حجم از نارضایتی وجود دارد؟ تصریح کرد: امروز در دنیا اثبات شده که داشتن و نداشتن از نظر اقتصادی باعث خوشبختی و بدبختی نمی‌شود، بلکه احساس نداشتن است که انسان را ناراضی می‌کند.

وی گفت: ریشه نارضایتی مردم، اقتصادی نیست چون اقتصاد به خودی خود قابلیت ناراضی‌کردن ندارد.

حجت‌الاسلام خمینی در بیان یک جریان تاریخی از مقاومت مسلمانان در برابر وضع نامناسب اقتصادی، افزود: مسلمانانی که در شعب ابی طالب زندگی می‌کردند در بدترین شرایط بودند. آنها در حالی که راه برگشت داشتند، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کردند اما ناراضی نبودند.

به گفته وی، ممکن است اقتصاد و آزادی عقیده در رضایتمندی مردم تأثیر داشته باشد اما علت تامه نیست.

این استاد حوزه علمیه قم ریشه بسیاری از مشکلات را در نگاه آدمی به دنیا دانست و تأکید کرد: اگر نگاه انسان‌ها دگرگون شود بزرگ‌ترین اتفاق‌ها رقم می‌خورد.

وی گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) نگاه یک جامعه عقب مانده جاهلی را تغییر دادند و با این کار، تمدن اسلام در مدت کوتاهی در دنیا گسترده شد.

کار فرهنگی مهمترین رسالت پیامبران و خبرنگاران

حجت‌الاسلام خمینی تأکید کرد: امروز مردم از اسلام برنگشتند و اگر نارضایتی وجود دارد نمی‌گویند اسلام بد است، بلکه از انسان‌ها ناراضی هستند.

وی مهمترین رسالت پیامبران الهی و خبرنگاران را کار فرهنگی دانست و گفت: ویژگی انسان این است که قابلیت تربیت پذیری دارد و مهمترین کار فرهنگی پیامبران الهی تغییر نگاه‌ها و ارزش‌ها بود.

یادگار امام راحل گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) افرادی را تربیت کردند که علم‌آموزی، تقوا و ساده زیستی در آنها تبدیل به ارزش شد و سنبل اصلی این نوع تربیت، امیرالمومنین(ع) بود.

وی با بیان این که نگاه جوانان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به زندگی متفاوت بود، اظهار کرد: بزرگ‌ترین کار امام خمینی(ره) تغییر ارزش‌های جامعه بود.

پیروزی پهلوی محال بود

حجت‌الاسلام خمینی افزود: پیروزی پهلوی در برابر امام خمینی(ره) محال بود چون آنها می‌خواستند در مسیر ارزش‌های خودشان تغییراتی ایجاد کنند در حالی که جامعه علائق دیگری داشت.

وی تأکید کرد: امروز هم رستگاری جامعه ما در این نیست که به شرق و غرب وصل شویم. امام خمینی(ره) به این مسئله اعتقاد داشت و چون به مسائلی که اعتقاد داشتند عمل می‌کردند، محبوبیتشان بسیار بالاست.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هیچ کسی منکر آن نیست که امام خمینی(ره) در دوره خودشان محبوب‌ترین شخصیت بودند.

اگر درست قدم برنداریم ضرر می‌کنیم

وی حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی را باعث رضایتمندی مردم دانست و تاکید کرد: آیا خدا و پیغمبرش به مسئولان اجازه داده‌اند که هر جور خواستند از بیت المال استفاده کنند؟ آیا مسئولان می‌توانند زندگی مرفه و آنچنانی داشته باشند در حالی که مردمشان ندارند؟ آیا مسئولان می‌توانند مشورت نکنند و زیر یوغ استکبار و استعمار بروند و عزت مردم را لگدمال کنند؟ اگر شاه این مسیر را رفت اشتباه کرد. ما هم بگوییم اگر این مسیر را طی کنیم اشتباه می‌کنیم و اگر درست قدم بر نداریم ضرر می‌کنیم.

بخش پایانی سخنان حجت‌الاسلام خمینی بیان توصیه‎هایی خطاب به مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران بود.

وی خطاب به فعالان رسانه‌ای گفت: باید بدانید قبل از این که خبرنگار باشید، مسلمان هستید. یک مسلمان قبل از این که نقشی در جامعه داشته باشد باید بداند که مسلمان است.

نوه حضرت امام خمینی(ره) با بیان این که خبرنگار حق ندارد آبروی کسی را ببرد، اظهار کرد: خبرنگاران قبل از مخابره‌ کردن هر خبر یا پیام باید بدانند که از ناحیه پیامبر خدا(ص) رسالت دارند. باید توجه داشت که آیا با انتشار این خبر، خدا و ولی خدا خوشحال می‌شوند یا خیر.

وی گفت: امام خمینی(ره) این روحیه و عقیده را داشتند و لحظه به لحظه به خودشان تذکر می‌دادند.

در ابتدای این دیدار سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم پیرامون اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای در قم صحبت کرد و گفت: خبرنگاری عرصه پرحاشیه‌ای است و اگر عشق همراه آن نباشید ماندن در این حرفه امکان پذیر نیست.