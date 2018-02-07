به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرح‌بخش رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دانش‌آموختگان، فعالان فرهنگی و تلاش‌گران حوزه نماز دانشگاه علمی کاربردی لرستان در سخنانی با تبریک ایام دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: در این مراسم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی و فعالان حوزه نماز مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

بین دهه‌های انقلاب و دینی ایران رمز و راز مختلفی وجود دارد

وی بابیان اینکه بین دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی ارتباط و رمز و رازهای مختلفی وجود دارد گفت: در این راستا می‌طلبد که محققان و دانشمندان که در این زمینه فعالیت دارند مطالعات بیشتری در این حوزه داشته باشند و تحلیل خود را از این رمز و رازها ارائه بدهند.

حبیب‌الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با تبریک آغاز چهلمین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: امیدواریم همه ما قدر شهدا، رزمندگان و ایثارگران را بدانیم چراکه باوجوداین عزیزان و خون‌های به زمین ریخته شهدا ما می‌توانیم آغاز چهل‌ساله شدن نظام جمهوری اسلامی را جشن بگیریم.

ضرورت کاربردی کردن علوم در عرصه اقتصاد و اشتغال

وی با اشاره به رونمایی از تمثال چهار شهید دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی لرستان طی امروز عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد که هنوز «در باغ شهادت، باز، باز است» و دانشجویان و کسانی که دل در گروه این نظام‌دارند بازهم جان خود را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به افتتاح مرکز مشاوره کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی لرستان بیان داشت: با توجه به اینکه این دانشگاه، یک دانشگاه نسل سوم است و بنا بوده که افراد را به سمت کارآفرینی هدایت کند به‌طورقطع این مرکز باید در استان احداث می‌شد.

خجسته پور تأکید کرد: امیدواریم با افتتاح این مرکز مشاوره و همچنین اقدام کاملاً عملیاتی در این دانشگاه و مراکز تابعه شاهد آن باشیم که دانشجویان صرف گرفتن مدرک تحصیلی به این دانشگاه ورود پیدا نکنند و علمی را که در این دانشگاه می‌آموزند را کاربردی کنند.

وی با تأکید بر اینکه کاربردی کردن علوم به این معنا بوده که بتوانیم از آن در عرصه اقتصاد، اشتغال و خدمت‌رسانی به جامعه بهره‌مند شویم افزود: به‌طورقطع کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند ممکن بوده که اطلاعاتشان در حوزه اشتغال خیلی زیاد نباشد و نیازمند وجود مشاورینی باشند که هم فرصت‌های شغلی را به آن‌ها معرفی کنند و همچنین بازار کار متناسب با رشته تحصیلی آن‌ها را معرفی کند.

رشد کمی و کیفی دانشگاه‌های لرستان

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه دانشجویانی که در دانشگاه علمی کاربردی تربیت می‌شوند باید کارآفرین باشند گفت: دانشجویان برای کارآفرینی نیازمند به علم و دانش مهارتی و کاربردی هستند.

خجسته پور با تأکید بر اینکه به برکت انقلاب اسلامی در بحث دانشگاه‌ها رشد کمی و کیفی داشته‌ایم افزود: در لرستان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک واحد دانشگاهی در چهار رشته و ۸۰ دانشجو داشتیم و در حال حاضر هشت عنوان دانشگاهی در ذیل ۷۳ واحد دانشگاهی در استان مشغول به فعالیت هستند و درمجموع این دانشگاه‌ها ۸۰ هزار دانشجو و هزار و ۳۰۰ هیئت‌علمی دارند.

وی با تأکید بر اینکه این میزان رشد بسیار فراتر از میزان رشد جمعیت بوده است گفت: این امر نشان می‌دهد که ما در مسیر کمیت دانشگاه‌ها و دانشجویان ارتقای بسیار زیادی را طی کرده‌ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بابیان اینکه زمانی این ارتقای کمی می‌تواند در مسیر توسعه کشور حرکت کند که ما در کنار آن حرکت کیفی نیز داشته باشیم افزود: در این راستا دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند بین علم و اشتغال، علم و صنعت، علم و جامعه ارتباط برقرار کند.