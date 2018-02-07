با جابجایی آدم ها شفافیت ایجاد نمی شود/ باید رویه اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از زمانی که دکتر نجفی به عنوان شهردار تهران مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده گرفت، بحث شفافیت، مشارکت و شکوفایی را مطرح کرد و با اتخاذ تدابیری پیش بینی کرد تهران شهری با این خصلت ها شود.

وی با بیان اینکه در حوزه شفافیت نیاز به کمک رسانه ها داریم گفت: باید فرایندها اصلاح شوند تا به این مهم برسیم، با جابجایی آدم ها شفافیت ایجاد نمی شود نیاز به اصلاح رویه داریم.

مدیریت شهری نگاه نرم افزاری دارد

شهردار منطقه ۲۱ در ادامه با بیان اینکه در چند سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: تمرکز مدیریت پیشین شهری بیشتر بر حوزه سخت افزاری بود اما نگاه مدیریت جدید نگاه نرم افزاری است.

رحمانی توضیح داد: شرایط شهر و شهرداری عضو شده است و میزان منابع نسبت به قبل تغییر کرده است. ما منابع زیادی را استفاده کردیم و برخی کارهای سخت افزاری هم تکمیل شده و به همین دلیل نیاز به تغییر رویه داریم.

وی با بیان اینکه یکی از تاکیدات مدیریت شهری بحث مشارکت است، گفت: در سال های گذشته به دلایل مختلف ما اعتماد و مشارکت حداکثری مردم را از دست دادیم.

شهر را با مدیریت مردم می شود اداره کرد

وی با بیان این مطلب که شهر را فقط با مدیریت مردم می شود اداره کرد، گفت: نباید برای مردم تصمیم بگیریم بلکه باید با مردم تصمیم بگیریم. با این نگاه مشارکت مردم جزو تاکیدات ماست.

وی تصریح کرد: این مشارکت باید در حوزه طرح، اجرا و نظارت باشد و در همه جا نمود پیدا کند.

وی با اشاره به برف اخیر گفت: منطقه ۲۱ به عنوان غربی ترین منطقه تهران شاهد بارش چشمگیر برف بوده است، ما از مردم خواستیم که در برف روبی به ویژه شاخه تکانی ها به ما کمک کنند. آنها هم پای کار آمدند هم لذت برف را بردند و هم لذت مشارکت.

رحمانی گفت: وقتی مردم کنار ما باشند حس درست و مناسبی نسبت به سختی های کار خواهند داشت. ما هر جا مردم را پای کار آوردیم بازخورد و تقدیر و تشکر از مدیریت شهری حاصل شد چون آنها از پشت پنجره به مشکلات نگاه نکردند بلکه از نزدیک و به شکل ملموس آن را حس کردند. اینجا تلفیق صنعت و سکونت است.

وی در ادامه با اشاره به مختصات منطقه ۲۱ گفت: منطقه ۲۱ غربی ترین منطقه تهران و صنعتی ترین منطقه در پایتخت است. ۲۰ کیلومتر طول دارد و پنجمین منطقه تهران به لحاظ وسعت محسوب می شود.

رحمانی گفت: اگرچه ما ۱۸۶ هزار نفر جمعیت ساکن داریم اما به دلیل صنعتی بودن منطقه جمعیت شناور بالایی داریم. اینجا تلفیق صنعت و سکونت است.

وی تشکیل اتاق فکر در مناطق شهرداری را یکی از اقدامات خوب دکتر نجفی خواند وگفت: ما در منطقه ۲۱ این اتاق فکر را تشکیل داده ایم و از مدیران صنایع دعوت کرده ایم در این اتاق های فکر با ما همکاری کنند.

بازدید مستمر از صنایع سطح منطقه

شهردار منطقه ۲۱ با بیان این مطلب که مردم صنایع را فقط تهدید می دانند، گفت: رفت و آمد ماشین های سنگین، ترافیک حاصل از عبور و مرور سرویس ها و ... آسیب هایی را برای مردم ایجاد کرده و متاسفانه مردم هنوز از فرصت های صنعت بهره مند نشده اند.

وی گفت: یکی از کارهای ما بحث بازدید از صنایع است که هر پنجشنبه یک یا دو کارخانه صنعتی را بازدید می کنیم.

رحمانی با تاکید بر این مطلب که هدف اصلی ما درآمدزایی نیست، گفت: این بازدید با اهداف متعددی صورت می گیرد که یکی از اهداف اصلی آن درآمدزایی است.

وی با بیان اینکه ما بانک اطلاعاتی را با همکاری شورایاری ها ایجاد کردیم تا نیروی کار بومی در منطقه شناسایی شود، گفت: ما در بازدید از صنایع تلاش کردیم بانک اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهیم تا در صورت نیاز صنایع از نیروی بومی منطقه استفاده کند.

وی گفت: اگر مردم فایده صنایع را احساس کنند قطعا نگاه شان به صنعت تغییر خواهد کرد.

رحمانی افزود: کارخانه ها هم مسئولیت های اجتماعی مثبتی نسبت به مردم دارند و به همین دلیل ما از آنها در اتاق فکر استفاده کرده ایم و آنها می توانند در مدیریت شهری بسیار یاری گر ما باشند.

موضوع زباله را برای شهروندان جذاب کرده ایم

شهردار منطقه ۲۱ در ادامه صحبت های خود به موضوع زباله و تفکیک آن اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم تاکنون روش های آموزشی ما در حوزه زباله به خوبی جواب نداده است.

وی گفت: به همین دلیل تلاش کردیم به این سمت بیاییم که موضوع زباله را جذاب کنیم، با این نگاه ضروری بود که جامعه هدف را تغییر دهیم.

رحمانی ادامه داد: ما به سراغ دانش آموزان رفتیم و معتقدیم آنها سفیران مدیران شهری هستند. با همین نگاه توافقنامه ای با آموزش و پرورش امضا کردیم و تلاش کردیم با دو یا سه رویکرد زباله را جذاب کنیم.

وی گفت: ما دیدیم که حوزه اثر بچه ها بسیار بالاست اما باید کاری می کردیم که آنها پای کار بیایند.

شهردار منطقه ۲۱ با بیان اینکه کارخانه ها به میدان آمده اند، گفت: آنها با معرفی اساتید و ایجاد کارگاه های آموزشی تلاش کردند آموزش رباتیک و خلاقیت تفکیک زباله از مبدا را آغاز کنند و این می تواند راهکار مناسبی برای علاقه مندی دانش آموزان باشد.

صنایع فعال در منطقه ۲۱ صنایع پاک هستند

رحمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر آلودگی صنایع در منطقه ۲۱ گفت: صنایعی که در منطقه ۲۱ قرار دارند همه صنایع پاک هستند و ما مجموعه ای که آلایندگی شدید داشته باشد، نداریم.

وی گفت: اما این صنایع می توانند بحث های زیست محیطی به ویژه در حوزه فاضلاب داشته باشند که ما به شدت در این حوزه ورود کرده ایم.

رحمانی اضافه کرد: از سوی دیگر قانون مشخص کرده که همه کارخانه ها باید ۲۵ درصد فضایشان را به سمت فضای سبز ببرند و این می تواند مزیت قابل توجهی باشد.

وی گفت: در حال حاضر بزرگترین معضل نظام بحث اشتغال است امیدوارم بتوانیم با ارتباط خوبی که با بخش صنایع و تولید ایجاد کرده ایم در حوزه اشتغال کاری برای مردم منطقه انجام دهیم.