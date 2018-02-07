تولید آنتی بیوتیک های موثر با الهام از مورچه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی ای ساینس، دانشمندان گونه ای از مورچه ها را شناسایی کرده اند که بدنشان آنتی میکروب های قدرتمندی برای محافظت از خود استفاده می کند.

کارشناسان امیدوارند در آینده از این ماده آنتی میکروبی برای تولید آنتی بیوتیک هایی موثر برای انسان استفاده شود.

به هرحال محققان در یک پژوهش ۲۰ گونه مورچه را بررسی کردند که از این تعداد حدود ۱۲ مورد آنتی میکروبی قدرتمند در بدن خود داشتند. اما ۸ گونه دیگر اصلا از آنتی میکروب استفاده نمی کردند.

آدریان اسمیت از دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا می گوید: یکی از گونه های مورد بررسی مورچه «دزد» یا Solenopsis molesta است. آنتی میکروب تولیدی این مورچه بیشترین میزان تاثیرگذاری روی گونه های مختلف آزمایشگاهی را داشت.

یافتن گونه هایی که عامل های آنتی میکروبی قدرتمند تولید می کنند برای تولید عامل های آنتی بیوتیک های مورد مصرف انسان ها بسیار کارآمد است. این مورچه ها نوعی آنتی بیوتیک طبیعی در سطح بدن شان حمل می کنند.

مرحله بعدی آزمایش گونه های مختلف مورچه دربرابر باکتری است تا مشخص شود تاثیر آنتی بیوتیکی چه موادی را تولید می کند. از سوی دیگر باید مشخص شود آیا مورچه ها خود این ماده را تولید می کنند یا خیر.

این تحقیق در ژورنال Royal Society Open Scienceمنتشر شده است.