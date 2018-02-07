رتبه ۲۰ ایران در آبزی پروری جهان/تولید میگو ۳۰۰ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدالحی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی پرورش ماهی در قفس در منطقه لاریم دهه جویبار با بیا اینکه کشور ایران رتبه بیستم در آبزی پروری جهان را به خود اختصاص داده است گفت： استان مازندران پتانسیل خوبی در خصوص تولید ماهیان گرم آبی ، قزل آلا و خاویاری دارد.

عبدالحی با اعلام اینکه در دولت جدید حدود ۱۰ هزار تن صید ماهی و ۱۰۰ تن تولید خاویار صورت گرفته است افزود： دیگر کشورها صید بی رویه ای در خصوص صید ماهیان خاویاری داشته اند اما خوشبختانه ایران توانسته در حفظ و تکثیر ماهیان خوب عمل کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ مزرعه در کشور داریم تصریح کرد： مازندران به عنوان مهد ماهیان خاویار کشور مطرح است.

معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران با اشاره به لینکه در حال حاضر پرورش ماهی درقفس به عنوان یک اولویت مهم در دولت مطرح است اظهار داشت： در این زمینه درخصوص ایجاد اشتغال در کشور و مازندران گام های موثری بردارد.

عبدالحی بیان کرد： گونه اصلی تولید شده در مازندران نوع ماهی قزل آلا است که صرفه اقتصادی و توجیه پذیری برای استان خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه در طرح پرورش ماهیان در قفس به سراغ شرکت های بزرگ خصوصی از لحاظ تامین مالی ، نیروی انسانی و پشتیبانی می رویم اظهار داشت ：سرانه مصرف در کشور ۱۱کیلوگرم است درحالی که این سرانه در جهان ۲۰ کیلوگرم است .

معاون توسعه آبزی پروری خاطرنشان کرد： برای افزایش سرانه مصرف تا دو کیلوگرم به تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی نیاز است.

عبدالحی با بیان اینکه کل صید دریای خزر ۴۰ هزار تن است گفت： پرورش ماهی در قفس از جمله اولویت های مهم شیلات در بحث آبزی پروری است.

وی با تاکید براینکه در بحث ماهی اولویت اصلی ما غنی سازی است افزود：با غنی سازی می توانیم از آلودگی زیست محیطی دریای خزر بکاهیم.

معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران گفت در ابتدای دولت تدبیر و امید تولید میگو ۱۰ هزار تن بوده است که این رقم در حال حاضر به بیش از ۳۲ هزار تن رسیده است که رشد ۳۰۰ درصدی را در این زمینه داشته است.

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر و در روز چهارشنبه با حضور استاندار مازندران ، مسئولان استانی و شهرستانی عملیات اجرایی پشتیبانی پرورش ماهی در قفس آغاز شد.