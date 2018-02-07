هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/میانگین شاخص کیفی ۷۵

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۷۵ در وضعیت سالم ثبت شد.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در تمامی ایستگاه های سنجش آلودگی اصفهان در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌ های بزرگراه خرازی با ۷۴، رودکی ۷۶، میدان احمد آباد ۷۲، چهارباغ خواجو ۶۸، خیابان دانشگاه ۸۴ و استانداری ۷۸ در وضعیت سالم گزارش می ﻿شود.

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در اکثر شهرستان‌های مختلف استان ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در سجزی با میانگین شاخص کیفی ۷۶، مبارکه ۷۲ ، نجف آباد ۷۹ و خمینی شهر ۸۶ در وضعیت سالم است و در کاشان با ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش می شود.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.