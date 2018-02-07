به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حکم مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، محسن نریمان به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منصوب شد.

مدیر عامل جدید منطقه آزاد ارس متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این در سمت های نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران فعالیت کرده است.

مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیأت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیات موسس و رییس هیأت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از دیگر سوابق و مسئولیت های محسن نریمان بوده است.