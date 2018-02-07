کیفیت بالای محصولات سبب فروش پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دو طرح صنعتی در جویبار با بیان اینکه با جانفشانی تولید کنندگان تولید پایدار در کشور شکل می گیرد، گفت: در تولید محصول باید حقوق مصرف کنندگان رعایت شود چرا که محصول بی کیفیت بازاری در بین مصرف کنندگان نخواهد داشت.

وی با اعلام اینکه کیفیت بالای محصول فروش پایدار رادر بازار فروش تضمین خواهد کرد، افزود: واحد تولیدی آب آفرین سبز در تولید انواع لوله ها مدیریت صحیحی را در صرفه جویی آب داشته باشد.

وی بیان کرد: این واحد تولیدی با تلاش شبانه روزی مجموعه توانسته در مدت کوتاه ۴ ماه به بهره برداری رسیده و انواع لوله های آبرسانی و گازرسانی را تولید کند.

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استاندار مازندران بیان کرد: واحد صنعتی آب با هزینه ۲۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است وتا کنون ۲۰ نفر مشغول به کار شدند.

رئیس صنعت ، معدن و تجارت شهرستان جویبار درافتتاح دو واحد صنعتی در جویبار با اعلام اینکه شرکت آب آفربن با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال در مدت ۴ ماه به بهره برداری رسید، گفت: این واحد صنعتی که از سال ۸۶ راکد مانده بود با جذب سرمایه گذاری مجدد با خرید زمین ، سوله و ماشین آلات در زمان کوتاهی آعاز به کار کرد.

محمود فیروز جایی با اشاره به اینکه این مجموعه ۳۴۰۰ تن انواع لوله آبرسانی و گازرسانی راتولید می کند، اظهارداشت: تاکنون ۲۰ نفرمشغول به کار شدند و تا پایان سال ۹۷ بیش از ۵۰ نفر مشعول به کار شدند.

وی در خصوص تصفیه خانه فاضلاب صنعتی جویبار این مجموعه با هزینه بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان راه اندازی شد، گفت: میزان اشتعالزایی آن ۴ نفر بصورت مستقیم بوده است و همچنین ظرفیت پایش حجم ورودی این تصفیه خانه بیش از ۳۰۰ متر مکعب است.