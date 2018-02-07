به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان امروز چهارشنبه با حضور در شهرستان الیگودرز چند طرح عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرد.

افتتاح میدان میوه و تره بار الیگودرز یکی از این پروژه ها بود که با اعتبار ۷ میلیارد تومان و در قالب تعاونی بهره برداری شد.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در این رابطه گفت: تعاونی میدان میوه و تره بار الیگودرز ۴۵ نفر عضو دارد، برای احداث آن ۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با افتتاح این میدان میوه و تره بار ۳۰۰ نفر اشتغالزایی شده است، تصریح کرد: طرح توسعه این میدان میوه و تره بار نیز امروز کلنگ زنی شد که از طریق آن ۱۵۰ نفر به کار گرفته می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: میدان میوه و تره بار الیگودرز ۴۸ غرفه و دو بار فروشی دارد.